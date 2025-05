5 найкращих альткойнів, які, за прогнозами експертів, вибухнуть у наступному альтсезоні

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій біржі

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 13 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі попереднього продажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse будує спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невпинних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — менталітет, який резонує як зі спортсменами, так і з уболівальниками. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які переслідують наступну велику мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse все вирішує спільнота. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX та регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок спрямований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни та об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Зустрічайте Sui: зручний блокчейн, орієнтований на глобальне впровадження

Sui — це новачок на арені блокчейнів, створений для того, щоб зробити технологію блокчейну доступною для всіх. На відміну від традиційних платформ, Sui фокусується на користувацькому досвіді, усуваючи типові перешкоди, які часто відлякують нових користувачів. Завдяки таким інноваціям, як zkLogin та спонсоровані транзакції, взаємодія з блокчейн-додатками стає максимально зручною. В основі Sui лежить унікальна об'єктно-орієнтована модель даних та безпечна мова програмування Move, які дозволяють усунути недоліки інших блокчейнів.

На сучасному ринку, де масштабованість і зручність використання мають першочергове значення, Sui демонструє значний потенціал. Акцент на спрощенні взаємодії з блокчейном може вивести його вперед перед такими конкурентами, як Ethereum і Solana, які стикаються з проблемами швидкості та доступності для користувачів. З ростом попиту на рішення web3 підхід Sui може привернути ширшу аудиторію, яка шукає як потужність, так і простоту використання. Хоча ландшафт блокчейнів постійно змінюється, інноваційна технологія та орієнтований на користувача дизайн Sui роблять цей проект вартим уваги.

NEAR Protocol: революція в децентралізованих додатках завдяки шардингу

NEAR Protocol — це платформа, розроблена для спрощення розробки децентралізованих додатків. Вона використовує техніку, яка називається шардинг, для підвищення швидкості та ефективності. Це означає, що мережа може обробляти більше транзакцій, розподіляючи роботу між багатьма комп'ютерами. Заснована Алексом Скидановим та Іллією Полосухіним, NEAR залучила понад 20 мільйонів доларів від великих інвесторів. Вона пропонує такі інструменти, як рішення для шардінгу Nightshade для кращої масштабованості, Rainbow Bridge для переміщення токенів з Ethereum та Aurora, яка використовує технологію Ethereum для підвищення продуктивності та зниження комісій.

На сучасному ринку NEAR виділяється тим, що вирішує деякі великі проблеми у світі блокчейнів, такі як високі комісії та повільні транзакції. Зосередившись на масштабованості та спрощенні роботи для розробників, вона може залучити на свою платформу більше проектів. У порівнянні з іншими монетами, NEAR пропонує практичні рішення, які можуть бути привабливими як для розробників, так і для користувачів. Завдяки потужній технології та підтримці інвесторів, NEAR може стати привабливим варіантом для тих, хто цікавиться розвитком децентралізованих додатків.

Hyperliquid: революція DeFi завдяки швидкості та прозорості

Hyperliquid викликає фурор у світі блокчейнів, представивши платформу, яка повністю орієнтована на ефективність та продуктивність. В її основі лежить новий блокчейн Layer 1, розроблений з нуля для швидкої роботи та масштабування. Це значною мірою завдяки унікальному механізму консенсусу HyperBFT, який забезпечує швидке та безпечне завершення транзакцій. Однією з видатних особливостей Hyperliquid є його децентралізовані послуги безстрокового обміну. Трейдери можуть брати участь у безстроковій торгівлі ф'ючерсами безпосередньо на платформі, не турбуючись про комісію за газ, що робить транзакції не тільки швидшими, але й більш економічно вигідними. Крім того, завдяки повністю вбудованому в ланцюг реєстру замовлень, кожна угода є прозорою та перевіряється, що підвищує довіру серед користувачів.

На сучасному ринку, де швидкість і вартість мають значення більше, ніж будь-коли, Hyperliquid позиціонує себе як сильний конкурент. Його фокус на усуненні комісій за газ відрізняє його від багатьох інших платформ, які все ще борються з високими транзакційними витратами. Вражаючий досвід команди — від провідних університетів, таких як Гарвард і MIT, до досвіду роботи в провідних технологічних і фінансових компаніях — додає проекту надійності. Будучи самофінансованою, Hyperliquid працює незалежно, що дозволяє їй залишатися вірною своєму баченню без зовнішнього тиску. У порівнянні з іншими монетами та платформами, поєднання швидкості, прозорості та зручних функцій Hyperliquid робить її привабливим варіантом для тих, хто цікавиться децентралізованими фінансами. У міру зростання та розвитку сфери DeFi, платформи, такі як Hyperliquid, що ставлять на перше місце ефективність та користувацький досвід, ймовірно, привернуть значну увагу.

TAO: піонер децентралізованого майбутнього штучного інтелекту

Уявіть світ, де штучний інтелект не замкнений у корпоративних лабораторіях, а доступний кожному. Саме це бачення лежить в основі TAO, токена, що забезпечує роботу відкритої мережі машинного навчання на основі блокчейну Bittensor. У цій мережі моделі штучного інтелекту співпрацюють і отримують винагороду в TAO відповідно до їхнього внеску. Ця система дозволяє користувачам використовувати колективний інтелект і налаштовувати його відповідно до своїх потреб, створюючи відкритий і прозорий ринок штучного інтелекту.

Потенціал TAO полягає в інноваційному підході до розвитку штучного інтелекту. Використовуючи технологію блокчейну, він сприяє відкритому доступу, децентралізованому управлінню та глобальній співпраці. На відміну від традиційних платформ штучного інтелекту, контрольованих небагатьма, TAO надає можливості учасникам, винагороджуючи їх пропорційно до їхнього внеску. У поточному ринковому циклі, де інвестори цінують корисність і проекти, орієнтовані на спільноту, TAO виділяється. Його акцент на співпраці та справедливому розподілі може зробити його більш привабливим, ніж монети, що не мають реального застосування. У міру зростання попиту на децентралізовані рішення, TAO має всі шанси скористатися цією тенденцією.

Висновок

Хоча SUI, NEAR, HYPE і TAO є перспективними, XYZVerse (XYZ) виділяється тим, що об'єднує спортивних фанатів за допомогою мем-монети, яка прагне значного зростання та залучення спільноти.

