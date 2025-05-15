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15 травня 2025, 13:18

З початку 2025 року ЕКА підтримало понад 5,3 млрд грн експорту українських компаній

У січні-квітні 2025 року ЕКА застрахувало експортні операції українських компаній, забезпечивши таким чином 5,35 млрд грн майбутньої експортної виручки. За аналогічний період минулого року цей показник становив 1,7 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Агенства.

У січні-квітні 2025 року ЕКА застрахувало експортні операції українських компаній, забезпечивши таким чином 5,35 млрд грн майбутньої експортної виручки.
Фото: depositphotos

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Страхування експорту

«За перші чотири місяці 2025 року ЕКА застрахувало експорт 33 українських компаній, чим підтримало понад 5,3 млрд грн експорту — це втричі більше, ніж за цей же період в минулому році. Таке зростання свідчить про те, що бізнес бачить ефективність цього інструменту захисту. Страхування експортних контрактів дало виробникам можливість знизити ризики неплатежів і отримати доступ до банківського фінансування. Це допомагає компаніям масштабувати виробництво і виходити на нові ринки», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Що страхує бізнес

Найактивніше за цей час експорт страхували компанії з Львівської (1,37 млрд грн), Хмельницької (1,31 млрд грн) та Волинської (1,12 млрд грн) областей.

Українські підприємства експортували меблі, продукти харчування, деревину, вироби з деревини та продукти переробки овочів і фруктів до Польщі, Нідерландів, Литви, Естонії, Великої Британії та інших країн.

Найбільшими партнерами ЕКА серед банків в цей період стали:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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