ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 3,3%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік із 3,5% до 3,3%, залишивши прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови припинення війни. Про це пише пресслужба ЄБРР.

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Причини погіршення прогнозу

Банк зазначає: «Глобальний торгівельний тиск, а також війна впливають на економічні очікування на 2025 рік». Додаткові ризики пов’язані з війною та глобальними торгівельними суперечками.

У 2024 році зростання ВВП сповільнилося з 5,0% у першому півріччі до 2,0% у другому, склавши 2,9% за рік через дефіцит електроенергії, низький врожай і брак робочої сили.

Позитивні фактори

Стабільне фінансування від ЄС через Ukraine Facility та кошти від заморожених російських активів (ERA) від G7 покриють дефіцити у 2025 році, підтримуючи макроекономічну стабільність. Зростання підтримають державне споживання та військові закупівлі у вітчизняної промисловості.