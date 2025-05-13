Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік із 3,5% до 3,3%, залишивши прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови припинення війни. Про це пише пресслужба ЄБРР.
13 травня 2025, 11:44
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 3,3%
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Причини погіршення прогнозу
Банк зазначає: «Глобальний торгівельний тиск, а також війна впливають на економічні очікування на 2025 рік». Додаткові ризики пов’язані з війною та глобальними торгівельними суперечками.
У 2024 році зростання ВВП сповільнилося з 5,0% у першому півріччі до 2,0% у другому, склавши 2,9% за рік через дефіцит електроенергії, низький врожай і брак робочої сили.
Позитивні фактори
Стабільне фінансування від ЄС через Ukraine Facility та кошти від заморожених російських активів (ERA) від G7 покриють дефіцити у 2025 році, підтримуючи макроекономічну стабільність. Зростання підтримають державне споживання та військові закупівлі у вітчизняної промисловості.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі