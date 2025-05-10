Ощадбанк, Укргазбанк і ПУМБ надали 2,8 млрд грн кредиту для ОПК у 2024 році

У IV кварталі 2024 року Ощадбанк , Укргазбанк і ПУМБ спільно виділили 2,8 мільярда гривень кредиту підприємству оборонно-промислового комплексу за програмою підтримки ЗСУ та підвищення обороноздатності. Про це пише Міністерство фінансів, передає Інтерфакс-Україна.

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Роль Ощадбанку

Ощадбанк виступив організатором консорціуму, що стало першим випадком такого кредитування для ОПК. Заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон зазначив: «Ощад, як банк-координатор по цій угоді, головним завданням створення консорціуму визначив для себе не стільки потребу диверсифікувати ризики, скільки створити прецедент залучення до фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу тих банків, які не мають допуску до державної таємниці». Частки банків у кредиті не розкриті.

Загальна підтримка ОПК

Від початку війни Ощадбанк уклав угоди на підтримку ОПК на 17,1 мільярда гривень. У 2024 році Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк і ПУМБ видали 11 кредитів на 21 мільярд гривень, зокрема Ощадбанк — шість на 9,86 мільярда, Укрексімбанк — чотири на 8,25 мільярда. У 2023 році Ощадбанк видав кредит на 6,09 мільярда, а Укрексімбанк — на 5,98 мільярда гривень.