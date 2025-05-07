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7 травня 2025, 12:37

Чистий прибуток ОТП Банку впав на 24%

ОТП Банк у першому кварталі 2025 року заробив 1,19 мільярда гривень чистого прибутку, що на 24% (370 мільйонів гривень) менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це йдеться у фінансовій звітності банку.

ОТП Банк у першому кварталі 2025 року заробив 1,19 мільярда гривень чистого прибутку, що на 24% (370 мільйонів гривень) менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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Фінансові показники

Прибуток до оподаткування склав 1,59 мільярда гривень, що на 23,7% (490 мільйонів гривень) нижче, ніж торік. Чистий процентний дохід зріс на 5,5% до 2,26 мільярда гривень, а чистий комісійний дохід — на 10,7% до 270 мільйонів гривень. Прибуток від операцій з іноземною валютою впав на 21,4% до 50 мільйонів гривень, але переоцінка валюти принесла 250 мільйонів гривень прибутку проти збитку 140 мільйонів гривень у 2024 році.

Збитки та витрати

Банк зафіксував збитки від операцій із фінансовими інструментами за справедливою вартістю (280 мільйонів гривень) та від зменшення корисності (150 мільйонів гривень), тоді як минулого року ці статті принесли прибуток. Витрати на персонал зросли на 12,5% до 510 мільйонів гривень, а операційні та адміністративні витрати — на 8,8% до 160 мільйонів гривень.

Активи та капітал

Загальні активи банку зросли на 4,7% до 119,25 мільярда гривень, зобов’язання — на 4,2% до 93,20 мільярда гривень. Кредити банкам зросли з 10,8 до 24,22 мільярда гривень, а клієнтам — на 3,6% до 32,41 мільярда гривень. Інвестиції в цінні папери скоротилися з 62,37 до 50,73 мільярда гривень. Власний капітал збільшився на 6,8% до 22,01 мільярда гривень, із нерозподіленим прибутком 13,39 мільярда гривень.

Джерело: Мінфін
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