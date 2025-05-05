Частка непрацюючих кредитів у банках знизилася до 28,6%

За перший квартал 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася на 1,7 відсоткових пункта, досягнувши 28,6% станом на 1 квітня. Про це пише пресслужба НБУ .

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Динаміка та обсяги

Обсяг NPL зменшився на 10,7 мільярда гривень, або на 2,7%, склавши 382,6 мільярда гривень. Тенденція до поступового зниження частки непрацюючих кредитів спостерігається з початку 2023 року. Основними причинами стали списання корпоративних і роздрібних NPL, а також зростання обсягів якісних гривневих кредитів. Загальний обсяг валових кредитів у банках зріс на 40,7 мільярда гривень, або на 3,1%.

Зміни за секторами

Частка NPL фізичних осіб знизилася на 1,2 відсоткових пункта до 14,3%, а бізнесу — на 1,9 відсоткових пункта до 37%. Скорочення зафіксовано у всіх групах банків: у приватних українських банках — до 10%, у банках з іноземним капіталом — до 10,2%, у державних банках — до 41,1%. Без урахування старих боргів Приватбанку та боргів до оздоровлення банківської системи у 2015−2017 роках частка NPL у державних банках становить 23,2%, а загалом у системі — 17,1%.

Прогнози банків

За даними щоквартального опитування НБУ, банки відзначають зростання попиту на кредити від бізнесу та населення і прогнозують збільшення кредитного портфеля протягом наступного року. Водночас очікується, що якість корпоративних позик залишиться стабільною, але якість кредитів домогосподарств дещо погіршиться.

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