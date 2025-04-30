Команда «Дії» оновила форму податкової декларації. Про це йдеться в повідомленні сервісу.
30 квітня 2025, 11:50
В «Дії» оновили послугу подачі податкових декларацій
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Відновлення послуги
Відтепер в застосунку «Дія» знову можна подати документи й про сплату військового збору за кілька кліків.
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Нагадаємо
З 1 квітня на порталі державних послуг та в застосунку «Дія» тимчасово бува недоступна функція подання податкових декларацій. Припинення роботи пов'язане з оновленням форм звітності для фізосіб-підприємців (ФОП).
Фізособам-підприємцям в Україні доведеться вперше подавати оновлену форму податкової декларації — з розрахунком сплати військового збору. Нові правила звітності для ФОП діють із 1 квітня.
Джерело: Мінфін
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