В «Дії» оновили послугу подачі податкових декларацій

Команда «Дії» оновила форму податкової декларації. Про це йдеться в повідомленні сервісу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відновлення послуги

Відтепер в застосунку «Дія» знову можна подати документи й про сплату військового збору за кілька кліків.

Читайте також: У «Дії» запрацювала нова послуга для бізнесу

Нагадаємо

З 1 квітня на порталі державних послуг та в застосунку «Дія» тимчасово бува недоступна функція подання податкових декларацій. Припинення роботи пов'язане з оновленням форм звітності для фізосіб-підприємців (ФОП).

Фізособам-підприємцям в Україні доведеться вперше подавати оновлену форму податкової декларації — з розрахунком сплати військового збору. Нові правила звітності для ФОП діють із 1 квітня.