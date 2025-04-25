Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл кіпрській компанії Crestline Limited на набуття контролю над ТОВ «Фінтех Бенд» — розробником і технологічним оператором monobank, який здійснює всі банківські операції на базі Універсал Банку. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
У monobank змінюються власники: АМКУ надав дозвіл
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У кіпрському реєстрі одним з директорів Crestline Limited вказаний Олександр Нагорняк, чиє ім'я та прізвище збігається з особою, яка, згідно із її сторінкою в LinkedIn, працює в «Фінтех Бенд» з 2016 року на посаді Software Developer.
У коментарі ЕП співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що він разом із Михайлом Рогальським збільшили свої частки в «Фінтех Бенді» через Crestline Limited. Сума угоди не розкривається, але зазначається, що вона була узгоджена всіма сторонами.
За даними YouControl, основні частки у ТОВ «Фінтех Бенд» належать колишнім керівникам Приватбанку — Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському. Кожен із них володіє 31,96% напряму та ще 5,24% - через посередників. Також серед співвласників — Євгенія Кривенко та кіпрська компанія Nisets Limited (по 14%), а Дар’я Букрєєва має 8%.
Інтерфакс-Україна зазначає, що Crestline Limited також володіє 2,784% в іншій компанії з Дніпра — ТОВ «ЕЙСІ ДІСІ Процессінг», яка на 93,351% належить «Фінтех Бенд».
В ній мінорітаріями також виступають Гороховський, Рогальський та Кривенко — по 1,082%, а також Букрєєва — 0,618%. Бенефіціарами в цій компанії названі Гороховський та Рогальський, опосередкована участь яких окрім прямої складає по 36,13%.
Гороховський також повідомив, що майбутні зміни у складі акціонерів відбуваються в межах стратегії розвитку компанії. Зокрема, поява кіпрських компаній Crestline та Nisets — це нормальна міжнародна практика, яка використовується для зручності корпоративного управління.
Обидві структури зареєстровані як податкові резиденти України та сплачують усі податки тут, що підтверджується даними з реєстрів.
«Компанія продовжить працювати у звичному режимі. Наш фокус залишається на розвитку monobank, екосистеми „моно“ та інноваціях у фінтеху й електронній комерції», — додав Гороховський.
За даними YouControl, виторг «Фінтех Бенд» у 2024 році скоротився в 1,5 раза — до 3,71 млрд грн, тоді як чистий прибуток — у 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.
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Коментарі - 2
Сказали б прямо, не хочуть щоб віджали успішний бізнес за класикою «націоналізації», бо з компаніями зареєстрованими в Європі треба вже рахуватися, адже йдемо в ЄС і треба дотримуватися правил, а не просто вчиняти рекет, ой, націоналізацію тобто, як це було з приматбанком (раніше Приват банк), укрнафтою (акціонером котрої був Діас з каналу Більше золота, котрому навіть компенсацію за володіння акціями не виплатили, а це звичайна фіз.особа, не мільярдер рівня петра кавуненка), ну і тд)
Это же надо было «отжать» катастрофически теряющий ликвидность Приватбанк согласно письменной просьбы акционера Коломойского, а потом ещё и влить в национализированный Приват каких-то 155 млрд грн в виде ОВГЗ.
А ведь могли написать об «отжатом» Сенс-банке, банке Мотор-Сич или других,
которые были национализированы не по причине потери ликвидности…