У monobank змінюються власники: АМКУ надав дозвіл

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл кіпрській компанії Crestline Limited на набуття контролю над ТОВ «Фінтех Бенд» — розробником і технологічним оператором monobank , який здійснює всі банківські операції на базі Універсал Банку . Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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У кіпрському реєстрі одним з директорів Crestline Limited вказаний Олександр Нагорняк, чиє ім'я та прізвище збігається з особою, яка, згідно із її сторінкою в LinkedIn, працює в «Фінтех Бенд» з 2016 року на посаді Software Developer.

У коментарі ЕП співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що він разом із Михайлом Рогальським збільшили свої частки в «Фінтех Бенді» через Crestline Limited. Сума угоди не розкривається, але зазначається, що вона була узгоджена всіма сторонами.

За даними YouControl, основні частки у ТОВ «Фінтех Бенд» належать колишнім керівникам Приватбанку — Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському. Кожен із них володіє 31,96% напряму та ще 5,24% - через посередників. Також серед співвласників — Євгенія Кривенко та кіпрська компанія Nisets Limited (по 14%), а Дар’я Букрєєва має 8%.

Інтерфакс-Україна зазначає, що Crestline Limited також володіє 2,784% в іншій компанії з Дніпра — ТОВ «ЕЙСІ ДІСІ Процессінг», яка на 93,351% належить «Фінтех Бенд».

В ній мінорітаріями також виступають Гороховський, Рогальський та Кривенко — по 1,082%, а також Букрєєва — 0,618%. Бенефіціарами в цій компанії названі Гороховський та Рогальський, опосередкована участь яких окрім прямої складає по 36,13%.

Гороховський також повідомив, що майбутні зміни у складі акціонерів відбуваються в межах стратегії розвитку компанії. Зокрема, поява кіпрських компаній Crestline та Nisets — це нормальна міжнародна практика, яка використовується для зручності корпоративного управління.

Обидві структури зареєстровані як податкові резиденти України та сплачують усі податки тут, що підтверджується даними з реєстрів.

«Компанія продовжить працювати у звичному режимі. Наш фокус залишається на розвитку monobank, екосистеми „моно“ та інноваціях у фінтеху й електронній комерції», — додав Гороховський.

За даними YouControl, виторг «Фінтех Бенд» у 2024 році скоротився в 1,5 раза — до 3,71 млрд грн, тоді як чистий прибуток — у 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.