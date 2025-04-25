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25 квітня 2025, 9:02

У monobank змінюються власники: АМКУ надав дозвіл

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл кіпрській компанії Crestline Limited на набуття контролю над ТОВ «Фінтех Бенд» — розробником і технологічним оператором monobank, який здійснює всі банківські операції на базі Універсал Банку. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл кіпрській компанії Crestline Limited на набуття контролю над ТОВ «Фінтех Бенд» — розробником і технологічним оператором monobank, який здійснює всі банківські операції на базі Універсал Банку.

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У кіпрському реєстрі одним з директорів Crestline Limited вказаний Олександр Нагорняк, чиє ім'я та прізвище збігається з особою, яка, згідно із її сторінкою в LinkedIn, працює в «Фінтех Бенд» з 2016 року на посаді Software Developer.

У коментарі ЕП співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що він разом із Михайлом Рогальським збільшили свої частки в «Фінтех Бенді» через Crestline Limited. Сума угоди не розкривається, але зазначається, що вона була узгоджена всіма сторонами.

За даними YouControl, основні частки у ТОВ «Фінтех Бенд» належать колишнім керівникам Приватбанку — Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському. Кожен із них володіє 31,96% напряму та ще 5,24% - через посередників. Також серед співвласників — Євгенія Кривенко та кіпрська компанія Nisets Limited (по 14%), а Дар’я Букрєєва має 8%.

Інтерфакс-Україна зазначає, що Crestline Limited також володіє 2,784% в іншій компанії з Дніпра — ТОВ «ЕЙСІ ДІСІ Процессінг», яка на 93,351% належить «Фінтех Бенд».

В ній мінорітаріями також виступають Гороховський, Рогальський та Кривенко — по 1,082%, а також Букрєєва — 0,618%. Бенефіціарами в цій компанії названі Гороховський та Рогальський, опосередкована участь яких окрім прямої складає по 36,13%.

Гороховський також повідомив, що майбутні зміни у складі акціонерів відбуваються в межах стратегії розвитку компанії. Зокрема, поява кіпрських компаній Crestline та Nisets — це нормальна міжнародна практика, яка використовується для зручності корпоративного управління.

Обидві структури зареєстровані як податкові резиденти України та сплачують усі податки тут, що підтверджується даними з реєстрів.

«Компанія продовжить працювати у звичному режимі. Наш фокус залишається на розвитку monobank, екосистеми „моно“ та інноваціях у фінтеху й електронній комерції», — додав Гороховський.

За даними YouControl, виторг «Фінтех Бенд» у 2024 році скоротився в 1,5 раза — до 3,71 млрд грн, тоді як чистий прибуток — у 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+30
Я_ __
Я_ __
25 квітня 2025, 9:33
#
«Зокрема, поява кіпрських компаній Crestline та Nisets — це нормальна міжнародна практика, яка використовується для зручності корпоративного управління.»

Сказали б прямо, не хочуть щоб віджали успішний бізнес за класикою «націоналізації», бо з компаніями зареєстрованими в Європі треба вже рахуватися, адже йдемо в ЄС і треба дотримуватися правил, а не просто вчиняти рекет, ой, націоналізацію тобто, як це було з приматбанком (раніше Приват банк), укрнафтою (акціонером котрої був Діас з каналу Більше золота, котрому навіть компенсацію за володіння акціями не виплатили, а це звичайна фіз.особа, не мільярдер рівня петра кавуненка), ну і тд)
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+30
Qwerty1999
Qwerty1999
25 квітня 2025, 9:54
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С «отжатым» Приватбанком реально насмешили…

Это же надо было «отжать» катастрофически теряющий ликвидность Приватбанк согласно письменной просьбы акционера Коломойского, а потом ещё и влить в национализированный Приват каких-то 155 млрд грн в виде ОВГЗ.
А ведь могли написать об «отжатом» Сенс-банке, банке Мотор-Сич или других,
которые были национализированы не по причине потери ликвидности…
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