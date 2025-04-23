Світовий банк знизив прогноз зростання економіки України на 2026 рік

Світовий банк залишив без змін прогноз сповільнення зростання ВВП України у 2025 році до 2% із 2,9% у 2024 році, але погіршив оцінку відновлення економіки у 2026 році з 7% до 5,2%. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

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Очікування на 2025−2026 роки

За оцінками банку, економічне зростання в Україні у 2025 році сповільниться до 2%, але у 2026 році може прискоритися до 5,2% за умови припинення бойових дій і початку реконструкції. У 2024 році зростання ВВП склало 2,9%, що значно нижче за 5,5% у 2023 році, через триваючі військові дії.

Фактори уповільнення

Світовий банк виділив ключові причини зниження економічної динаміки: скорочення зовнішнього попиту, дефіцит робочої сили та перебої з електропостачанням, спричинені війною. Ці фактори продовжують стримувати відновлення економіки.