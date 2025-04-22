Банк Кредит Дніпро запропонував бізнесу новий застосунок Free2B та оновлену web-версію

Банк Кредит Дніпро запропонував бізнесу України сучасний мобільний застосунок Free2B, який об'єднав кращі практики ринку для зручного та ефективного управління фінансами юридичних осіб та підприємців. Оновлена мультибраузерна web-версія разом з мобільним застосунком надає повний доступ до всього необхідного функціоналу та відповідає вимогам сучасного бізнесу.

В мобільному додатку реалізовані можливості для швидкого вирішення питань підприємців та бізнесу. Зокрема, серед найбільш затребуваних є:

Повноцінне управління рахунками як для власника бізнесу, так і для бухгалтера.

Простий контроль і адміністрування кількох рахунків одночасно, що підвищує мобільність та дозволяє управляти рахунками із будь-якої локації.

Особливо зручним буде функціонал для власників та керівників декількох підприємств однієї групи та для бухгалтерів — аутсорсерів.

Робота з платежами.

Тепер в мобільному застосунку можна проводити повний цикл операцій від створення шаблонів та ініціації платежів до їх підтвердження та відстежування.

Для аутентифікації застосовуються сучасні та безпечні засоби, такі як біометричні дані ініціатора.

Система також облаштована спеціальними підказками обов’язкових до заповнення полів, що зменшує кількість помилок та повернень платежів з банку.

Управління кредитами та депозитами — так само просто і зручно, як і фізичній особі.

Звичайно, для виконання складних та більш комплексних задач клієнтам доступна також оновлена web-версія, де можна, наприклад, керувати зарплатно-картковими проєктами, в тому числі автоматизувати виплати та звітність, тощо.

Мобільний застосунок та web-версія Free2B постійно доповнюються новими цікавими фішками для зручності у користуванні. Вже за декілька тижнів клієнти зможуть скористатися SWIFT-трекером — відстеженням міжнародних банківських платежів у реальному часі, що дозволяє клієнту самостійно бачити статус переказу.

Банк Кредит Дніпро продовжує активно інвестувати у розвиток банківських сервісів, щоб забезпечити клієнтів інноваційними та зручними інструментами.