Криптокомпанії США націлилися на ліцензії традиційних банків

Великі криптовалютні компанії, включаючи Circle, BitGo, Coinbase та Paxos, готуються подати заявки на отримання банківських ліцензій у США, повідомило The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на обізнані джерела.

Як пише видання, цей крок означає повернення криптоіндустрії в банківську сферу після періоду ізоляції, викликаного крахом біржі FTX і закриттям крипто-дружніх банків Silvergate і Signature в 2022 році.

Зміна курсу стала можливою завдяки новій політиці адміністрації Дональда Трампа. Президент пообіцяв зробити США «біткоїн-наддержавою» і вже підписав указ про створення державного біткоїн-резерву. Паралельно в Конгресі розглядаються законопроєкти, які зобов'яжуть емітентів стейблкоїнів отримувати ліцензії та забезпечувати прозорість резервів.

Деякі компанії, включаючи BitGo, планують отримати повноцінну банківську ліцензію, яка дозволяє приймати депозити та видавати кредити. Інші націлені на вузькі ліцензії для випуску стейблкоїнів. Минулого місяця криптопроєкт сім'ї Трампа World Liberty Financial оголосив про запуск власного стейблкоїну USD1, резерви якого зберігатиме BitGo.

«Це було непросто», — визнає CEO Anchorage Digital Натан МакКолей. Його компанія залишається єдиною криптофірмою з федеральною банківською ліцензією, отриманою у 2021 році. За його словами, на виконання вимог регуляторів пішли десятки мільйонів доларів. У 2022 році Anchorage піддалася стягненню через недоліки у боротьбі з відмиванням грошей.

Після того, як Трамп повернувся до Білого дому, регулюючі органи скасували правила, що вимагають від банків отримувати дозвіл на участь у криптовалютній діяльності. Очікується, що цього року буде випущено додаткові рекомендації про те, як банки можуть працювати з криптовалютою, повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

Тим часом деякі банки прагнуть надолужити втрачене і налагодити зв'язки з галуззю: Bank of America готовий розглянути випуск власного стейблкоїна за наявності правової бази, US Bancorp відновить криптокастодіальні послуги через NYDIG (New York Digital Investment Group, одну з найбільших у США компаній, що спеціалізуються на крипт консорціум за участю Deutsche Bank та Standard Chartered вивчає можливість розширення криптооперацій у США.

Втім, поки одні банки повертаються до гри, інші виявляють обережність. Генеральний директор KeyCorp Кріс Горман заявив, що криптовалюта може стати серйозним конкурентом для галузі і що його банк бачить потенційні можливості у цій сфері, але хоче спочатку подивитися, як розвиватиметься ситуація.

Він зазначив, що регулювання криптовалют, як і раніше, викликає складності — особливо у питаннях боротьби з відмиванням грошей. За його словами, банки можуть відстежувати, куди йдуть кошти на початку операції, але далі контроль втрачається, і простежити подальший рух стає вкрай важко.

