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19 березня 2025, 11:26

Фінтех-компанії та криптостартапи масово хочуть стати банками в США

Фінансові технологічні компанії та криптовалютні стартапи активізували зусилля щодо отримання банківських ліцензій у США на тлі сприятливих сигналів від адміністрації Дональда Трампа, повідомляє Reuters з посиланням на керівників кількох компаній.

Фінансові технологічні компанії та криптовалютні стартапи активізували зусилля щодо отримання банківських ліцензій у США на тлі сприятливих сигналів від адміністрації Дональда Трампа, повідомляє Reuters з посиланням на керівників кількох компаній.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЗа даними ЗМІ, нові заявки отримання банківських ліцензій подаються як у державному, і федеральному рівнях, попри традиційно повільне розгляд таких запитів регуляторами.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За даними ЗМІ, нові заявки отримання банківських ліцензій подаються як у державному, і федеральному рівнях, попри традиційно повільне розгляд таких запитів регуляторами.

«Компанії, які прагнуть розширити свій бізнес і завоювати довіру клієнтів, бачать у президенті США Дональді Трампе можливість отримати ліцензії, які раніше регулятори затверджували повільно чи неохоче», — йдеться у матеріалі агентства.

За словами Олександри Штейнберг Баррадж, партнера юридичної фірми Troutman Pepper Locke, наразі триває робота над кількома новими заявками. При цьому вона дорікає, що компанії поки що виявляють обережний оптимізм і чекають подальших кроків адміністрації Трампа, яка активно призначає нових керівників до регулюючих органів.

Чому фінтех-компанії прагнуть стати банками

Хоча, ставши банком, компанії мають проходити більше перевірок з боку регулюючих органів, вартість капіталу та ведення бізнесу в деяких випадках для них може знизитися. Ліцензія також може надати бізнесу більшої легітимності в очах клієнтів і дозволити розширити ділові та ринкові можливості, зазначає Reuters. Крім того, отримання банківської ліцензії дозволяє фінтех-компаніям та криптостартапам скоротити витрати за рахунок залучення депозитів.

Ця тенденція набирає обертів і натомість значного зниження кількості нових банківських ліцензій останніми роками. Якщо у 2023 році регулятори схвалили лише чотири заявки, то тепер ситуація поступово змінюється завдяки більш дружній позиції адміністрації Трампа щодо технологічних інновацій у фінансовому секторі.

Позиція адміністрації

Адміністрація Трампа дала позитивні сигнали ринку, заохочуючи регуляторів адаптувати підхід до інновацій та ризиків, зауважує агентство. Так, Федеральна резервна система та Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC) висловили готовність прискорити розгляд заявок на отримання ліцензій.

Раніше виконувач обов'язків голови Федеральної резервної системи Мішель Боумен, висунута Трампом на посаду віце-голови з нагляду, наголосила на необхідності прискорити процес видачі банківських ліцензій. Також регулятори висловили намір підтримувати постійний приплив нових учасників до банківського сектору.

Складності процесу

Незважаючи на пожвавлення ринку та оптимізм з боку компаній, отримання ліцензій залишається складним завданням. Основними перешкодами є суворе дотримання Закону про банківську таємницю (BSA), вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та необхідність виконання високих регуляторних стандартів. За даними галузевих експертів, створення необхідної інфраструктури потребує серйозних інвестицій у розмірі від $20 до $50 млн і може тривати тривалий час.

У США налічується понад 4500 банків. Очікується, що зі зростанням кількості злиття та поглинання серед регіональних кредиторів це число скорочуватиметься, навіть незважаючи на появу нових учасників.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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