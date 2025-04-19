НБУ прогнозує 25% зростання чистого гривневого кредитування бізнесу у 2025 році

Національний банк України (НБУ) очікує, що чистий гривневий кредитний портфель для бізнесу в 2025 році зросте щонайменше на 25%, повторивши торішні темпи. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу в Києві 17 квітня.

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Прогнози та опитування

«Опитування банківської системи і керівників банків, які ми провели, підтверджують ці прогнози. Банки також очікують приріст і динаміку чистого гривневого портфелю на цьому рівні — 25%», — зазначив Пишний. Він наголосив, що аналізувати варто саме чистий портфель, який не включає проблемні кредити, зокрема старі борги Приватбанку до націоналізації. «Коли ми оперуємо валовим показником, це не дає правильного розуміння динаміки», — додав він.

Досягнення 2024 року

«Чисті гривневі кредити бізнесу за минулий рік зросли на 26%, зокрема мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) на 30%», — нагадав Пишний. Це найвищі темпи за останнє десятиліття, порівнянні з періодом відновлення після ковіду до повномасштабного вторгнення росії. «Показники зростання лютого показали, що ми рухаємося з вищою динамікою — 28,7%», — підкреслив голова НБУ, попри підвищення облікової ставки до 15% у грудні 2024 року.

Контекст і виклики

Зростання кредитування є критично важливим для економіки, яка страждає від війни. За даними НБУ, у 2024 році чистий гривневий портфель бізнесу склав 950 млрд грн, що становить лише 14,5% ВВП — значно нижче за довоєнні 19,1% у 2021 році. «Це, насправді, темпи зростання чи не найвищі за останні 10 років, при тому, що війна триває», — наголосив Пишний. Він також зазначив, що банки залишаються ліквідними, із капіталом 240 млрд грн і прибутком 140 млрд грн за 2024 рік, що створює базу для подальшого кредитування.