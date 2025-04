У світі налічується близько 100 мільйонів фальшивих доларів, 12% із них — це «кіногроші»

У світі налічується близько 100 мільйонів доларів у вигляді підроблених банкнот, і, як повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal Шон Феррарі, головний комерційний директор Currency Research і колишній співробітник Федеральної резервної системи, приблизно 12% з них — це «кіногроші», легально віддруковані для зйомок, але які опинился в обігу.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, такі купюри створюються для фільмів, серіалів та рекламних зйомок — з обов'язковими позначеннями на кшталт For motion pictures use only. Тим не менш, частина цих банкнот просочується в систему і використовується для спроб розплатитися в магазинах, кафе і торгових автоматах.

У 2019 році Секретна служба США визнала: деякі з цих купюр були досить переконливими, щоб обдурити не лише людей, а й пристрої для прийому готівки.

На тлі цього випадку особливе значення набуває питання: як захищається долар — найбільша валюта у світі, яка найбільше використовується, з більш ніж 55 мільярдами купюр у обігу? Шон Феррарі, який пропрацював 16 років у ФРС, розповів WSJ, що захист американських банкнот заснований на трьох рівнях.

Перший — розрахований на стримування найменш кваліфікованих фальшивомонетників.

«Найпростіший засіб — сама тактильність купюри: її особливе звучання, коли її згинають, і характерна текстура», — зазначив він. Купюра складається із секретної суміші бавовни та льону, і відтворити це відчуття — половина успіху. Деякі підробки робляться на справжньому банкнотному папері — наприклад, зловмисники змивають чорнило з $5 і друкують $100 поверх. У відповідь багато країн перейшли на полімерні банкноти із характерним «пластиковим» вигином.

Другий рівень захисту орієнтований на автоматичну перевірку проти більш просунутих підробок, призначених, наприклад, для обману терміналів і банкоматів. Використовується магнітне чорнило, що створює візерунки, що розпізнаються сенсорами. Але, як зазначає Феррарі, оминути навіть такі системи можливо — достатньо дізнатися, що саме шукає машина, і імітувати лише цю ознаку. Іноді шахраям вдається змусити автомати прийняти навіть порожній папір, якщо магнітний відгук збігається.

Третій рівень — це невидимий захист, відомий лише самому центральному банку. Він може включати молекулярні компоненти, реакцію на певний світло або лазер, особливі хімічні властивості. Ця технологія — своєрідна «остання лінія оборони», яка використовується в тому числі для розпізнавання так званих supernotes — надякісних підробок, які США у 2000-х роках пов'язували, зокрема, з Північною Кореєю.

Історично підробка валюти застосовувалася і як інструмент війни: у 1940-х нацистська Німеччина друкувала мільйони фальшивих фунтів стерлінгів, щоб підірвати британську економіку.

Однак навіть найдосконаліший захист марний, якщо людина його не використовує. Багато покупців та касирів не перевіряють купюри візуально, а торгові автомати реагують лише на одну ознаку, зазначає експерт.

Саме тому центробанки почали впроваджувати нові технології, такі як мікролінзи, що створюють 3D-ефекти. Швейцарія, наприклад, одна з перших запровадила більшість сучасних захисних елементів — від прозорих вікон до кольорозмінного чорнила та мікродруку. Друк однієї банкноти в країні коштує в середньому 45 центів, і в 2024 році було випущено понад 41 млн нових купюр.

На цьому тлі особливо примітно, що американська однодоларова купюра не змінювала дизайн понад 60 років, каже Феррарі. При цьому в обігу перебувають майже 15 мільярдів $1 банкнот.

Бюро гравіювання та друку США пояснює це тим, що купюра низького номіналу рідко підробляється, а оновлення дизайну спричинить колосальні витрати та логістичні складності по всьому світу, де долар є резервною валютою. Крім того, діє федеральна заборона на редизайн $1, щоб зберегти довіру до долара як символ стабільності.