На порталі «Дія» відновили три сервіси для бізнесу: можливість змінювати дані ФОП, витяг з Єдиного державного реєстру та довідки про нерухомість. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
9 квітня 2025, 15:56
У «Дії» відновили три послуги для бізнесу
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Які послуги знову доступні
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Можна знову отримати довідки про нерухомість з кількох реєстрів — усе в одному запиті.
- Внесення змін до даних ФОП — контакти, ПІБ або місцерозташування.
- Витяг з Єдиного державного реєстру.
Читайте також: Шлюб онлайн: Військові тепер мають пріоритетні дати розпису у «Дії»
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі