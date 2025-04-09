Шлюб онлайн: Військові тепер мають пріоритетні дати розпису у «Дії»

Захисники й захисниці України тепер мають пріоритет у виборі дати та часу одруження через «Дію». Про це повідомляє пресслужба «Дії».

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«Через шалений попит на одруження через „Дію“ запустили пріоритетний запис на реєстрацію шлюбу онлайн для захисників і захисниць», — йдеться у повідомленні.

Як військовим одружитися онлайн

Військовослужбовцям, які хочуть одружитися онлайн, потрібно:

відкрити застосунок «Армія+»;

перейти до «Сервісів»;

обрати «Шлюб онлайн».

Після цього вас скерує в «Дію», де система покаже доступні дати з урахуванням пріоритету та забезпечить окремий запис на реєстрацію шлюбу онлайн.

Далі заповніть заяву, оберіть, чи змінювати прізвище після одруження, укажіть, куди доставити свідоцтво про шлюб, та засвідчте все «Дія.Підписом». Далі заява відправиться на перевірку в ДРАЦС.

В день реєстрації шлюбу зайдіть за посиланням у «Дії» на онлайн-церемонію, де на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що від вас потрібно, — смартфон та інтернет", — зазначили у «Дії».

Зазначається, що уже понад 4 000 пар офіційно побралися онлайн, понад 19 000 — подали заявки, а понад 2 млн — зробили пропозицію через «Дію».