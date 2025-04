На Міжнародному форумі PRNext оголосили переможців ювілейного Х Національного рейтингу

До складу журі рейтингу цього року увійшли 136 незалежних аналітиків, галузевих експертів і журналістів провідних ділових і галузевих медіа. Вони оцінювали 650 компаній із різних секторів економіки, аби вибрати ті, чия система репутаційного менеджменту продемонструвала найвищу ефективність, стійкість і зрілість в умовах адаптації до затяжної війни, рецесії та репутаційної турбулентності.

Голова Оргкомітету PRNext Олена Дерев’янко, партнер агенції PR-Service і віцепрезидент Української PR-Ліги, підбила підсумки дослідження та розповіла про особливості цьогорічного оголошення переможців.

Так само, як і торік, у 2025 році не оприлюднюється перелік переможців у функціональних номінаціях: «Репутаційна стабільність», «Медіаактивність», «Інноваційний підхід», «Іміджевий капітал КСВ» та «Антикризова стійкість». За відсутності низки ключових гравців і номінацій, які перебувають на паузі, організатори вирішили утриматися від висновків на основі фрагментарних даних, які не дадуть реальної картини про ключові складові репутаційної стійкості.

Також на паузі залишається оцінювання якості репутаційного менеджменту в окремих галузях, де підсумки неможливо оцінити через відсутність стабільної діяльності або зникнення об'єктів оцінювання внаслідок війни та/або тимчасової втрати Україною контролю над окремими територіями. Серед них — авіаперевезення, класичні інвестиційні компанії, машинобудування та частина важкої промисловості.

Аграрний сектор:

Агросектор — агрохолдинги-виробники та трейдери — МХП

Агросектор — постачальники агрохімії та посівного матеріалу — Corteva Agriscience

FMCG:

FMCG — food — Danone

FMCG — non-food — Корпорація «Біосфера»

FMCG — напої non-alcohol / low alcohol — ABInBev EFES

FMCG — напої alcohol — Bayadera Group

FMCG — tobacco — Філіп Морріс Україна

Будівництво та девелопмент —К.А.Н. Девелопмент

Телекомунікації:

Телекомунікації — оператори мобільного зв'язку — Київстар

Телекомунікації — оператори фіксованого зв’язку — VEGA (Vodafone)

Транспорт і логістика:

Транспорт і логістика — логістичні компанії — SAT

Транспорт і логістика — поштово-логістичні оператори та кур'єрські служби — Нова пошта

Транспорт і логістика — транспортні компанії — Укрзалізниця

Транспорт і логістика — служби таксі — Uklon

Транспорт і логістика — сервіси доставки — Glovo

ПЕК:

ПЕК — видобуток, переробка нафти, газу та вугілля — ДТЕК Нафтогаз

ПЕК — ритейл нафтопродуктів — WOG

ПЕК — електроенергетичний сектор — ДТЕК

Фінанси:

Фінанси — банки — Універсал банк/Monoвank

Фінанси — страхові компанії life — UNIQA Життя

Фінанси — страхові компанії non-life — ARX

HoReCa:

HoReCa — керівні ресторанні компанії — ресторани Алекса Купера

HoReCa — готелі та керівні готельні оператори — Емілі Резорт

IT:

IT — soft — Genesis

IT — hard — Asus

Металургія — Метінвест

Ритейл:

Ритейл — FMCG — АТБ-Маркет

Ритейл — товари для дому — Епіцентр К

Ритейл — ювелірні вироби — SOVA

Ритейл — парфумерія та косметика — Eva

Ритейл — fashion — INTERTOP

Ритейл — електроніка — Comfy

Фармація та медицина:

Фармація та медицина — медклініки — Медіком

Фармація та медицина — медлабораторії — Діла

Фармація та медицина — виробники й імпортери — Фармак

Фармація та медицина — аптеки — Фармастор (Аптека Доброго Дня, Перша соціальна аптека, Експрес Фарм).

Повний перелік переможців у кожній із галузевих номінацій оприлюднений на сторінках щорічного альманаху Рейтингу, а також на його офіційному сайті.