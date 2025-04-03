Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 30%

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом лютого скоротилася на 0,5 в. п. до 30% станом на 1 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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За лютий обсяг NPL у банках скоротився майже на 1,2 млрд грн, натомість валовий обсяг наданих банками кредитів зріс на 15,8 млрд грн.

Частка непрацюючих кредитів фізичних осіб станом на 1 березня 2025 року становила 15%, бізнесу — 39% (23% без урахування боргів ексвласників Приватбанку та старих боргів до кризи 2014 — 2016 років).

У НБУ зазначили, що серед чинників, які позитивно впливали на частку NPL, залишається подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.