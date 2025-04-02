Керівник UBS очолив список найбільш щедро оплачуваних банківських менеджерів Європи

Серджіо Ермотті, очільник швейцарського UBS, минулого року став лідером за розміром винагороди серед головних виконавчих директорів найбільших банків континентальної Європи. Такі дані оприлюднило агентство Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

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Хто скільки отримав

За 2024 рік Ермотті заробив 14,9 мільйона швейцарських франків, що дорівнює 15,6 мільйонам євро, випередивши всіх конкурентів. На другому щаблі опинився Андреа Орчел із італійського UniCredit із 13,2 мільйонами євро. Примітно, що його дохід підскочив на 32% — це найбільший стрибок серед топ-10 банківських лідерів регіону. Значна частка доходів обох керманичів залежить від програм довгострокового стимулювання, тож остаточні цифри ще можуть змінитися.

Інші

Слідом за лідерами розташувалися: Крістіан Севінг із Deutsche Bank і Ектор Грісі з Santander — по 8,3 мільйона євро кожен, Онур Генк із BBVA та Карло Мессіна з Intesa Sanpaolo — по 7,3 мільйона євро, Славомір Крупа із Societe Generale — 5 мільйонів євро, Жан-Лоран Боннафе з BNP Paribas — 4,2 мільйона євро, Стівен ван Рейсвейк із ING — 2,7 мільйона євро, а Філіп Брассак із Credit Agricole замкнув десятку з 2,6 мільйонами євро.