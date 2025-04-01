FinAwards 2025: ПУМБ став найкращим банком для юридичних осіб

28 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2025. Фінансове видання «Мінфін» та Finance.ua визначили найкращі українські фінустанови і фінансові продукти.

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У номінації «Найкращий банк для юридичних осіб» цього разу змагались 20 банків. Переможцем став ПУМБ — найбільший український банк із приватним капіталом і з досвідом на ринку понад 30 років, який пропонує повний спектр фінансових рішень для бізнесу.

Для клієнтів-юридичних осіб банк пропонує низку послуг, серед яких зокрема:

персональний менеджер, який постійно на зв’язку з клієнтом для оперативного вирішення питань

розгалужена мережа відділень

можливість повністю дистанційного обслуговування (починаючи з відкриття рахунку)

Друге та третє місце у номінації посіли Приватбанк та Кредобанк.

Відбір претендентів на участь у номінаціях тривав на сайтіFinAwards 2025, де відбувалось відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу. Учасників також оцінювало експертне журі.

Про премію

FinAwards 2025 — це щорічна премія, який проводиться уже 8-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.

Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.