Міністерство цифрової трансформації розпочало розробку першої українськомовної LLM національного масштабу. Про це оголосив на Forbes AI Day 2025 міністр трансформації Михайло Федоров.
Україна розробить власну велику мовну модель ШІ до кінця 2025 року — Федоров
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Що анонсував Федоров
«Дедалі більше країн активно й стратегічно розвивають ШІ в країні, створюють національні LLM, натреновані на локальних мовах. Тому Україна повинна діяти швидко, щоб не лише наздогнати світових лідерів, а й стати самостійним гравцем у цих технологічних перегонах», — зазначив Федоров.
За його словами, запуск LLM — одне з ключових завдань WINWIN AI Center of Excellence.
Коли очікувати запуск
Плануємо зробити це в листопаді-грудні 2025 року.
Деталі
LLM буде натренована на українських даних, розумітиме національний контекст, діалекти та терміни.
«На базі національної LLM запускатимемо AI-продукти для держави й сектору оборони. Інтегруємо їх у Дію, Мрію та армію. Це створить безліч можливостей для бізнесу. Підприємці зможуть виготовляти продукти в різних сферах — від маркетингу до фінансів», — пояснив міністр.
За чий кошт
Українську LLM створюватимуть за підтримки партнерів з бізнес-сектору, не за державні кошти.
Запуск LLM дасть бізнесу й державі можливість виробляти власні інноваційні ШІ-продукти та зміцнить бренд України як високотехнологічної держави.
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