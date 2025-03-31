Україна розробить власну велику мовну модель ШІ до кінця 2025 року — Федоров

Міністерство цифрової трансформації розпочало розробку першої українськомовної LLM національного масштабу. Про це оголосив на Forbes AI Day 2025 міністр трансформації Михайло Федоров.

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Що анонсував Федоров

«Дедалі більше країн активно й стратегічно розвивають ШІ в країні, створюють національні LLM, натреновані на локальних мовах. Тому Україна повинна діяти швидко, щоб не лише наздогнати світових лідерів, а й стати самостійним гравцем у цих технологічних перегонах», — зазначив Федоров.

За його словами, запуск LLM — одне з ключових завдань WINWIN AI Center of Excellence.

Коли очікувати запуск

Плануємо зробити це в листопаді-грудні 2025 року.

Деталі

LLM буде натренована на українських даних, розумітиме національний контекст, діалекти та терміни.

«На базі національної LLM запускатимемо AI-продукти для держави й сектору оборони. Інтегруємо їх у Дію, Мрію та армію. Це створить безліч можливостей для бізнесу. Підприємці зможуть виготовляти продукти в різних сферах — від маркетингу до фінансів», — пояснив міністр.

За чий кошт

Українську LLM створюватимуть за підтримки партнерів з бізнес-сектору, не за державні кошти.

Запуск LLM дасть бізнесу й державі можливість виробляти власні інноваційні ШІ-продукти та зміцнить бренд України як високотехнологічної держави.