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31 березня 2025, 13:15

FinAwards 2025: хто очолив список найкращих платіжних провайдерів

28 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2025. Фінансове видання «Мінфін» та Finance.ua визначили найкращі українські фінустанови і фінансові продукти.

28 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2025.

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Під час заходу, СЕО Treeum Валерія Луньова підкреслила:

«Місія Treeum — робити відносини українців з грошима простими. І ми теж щодня працюємо над тим, щоб фінансові послуги ставали доступнішими, швидшими і зручнішими. Ми досліджуємо нові технології, щоби кожен українець зміг зрозуміло і просто обрати і купити будь-який фін продукт онлайн».

Під час FinAwards визначили і найкращих платіжних провайдерів. Цього року за лідерство у двох профільних номінаціях змагались 22 провайдери.

Офлайн платежі

Переможцем у номінації «Найкращий провайдер з прийому платежів офлайн» став city24.

city24 — це платіжна система з мережею з 25 тис платіжних терміналів у понад 2 тис населених пунктів. Вона є однією з провідних платіжних систем, яку відзначено Національним банком України, як важливий об'єкт платіжної інфраструктури в Україні.

Друге та третє місце у номінації отримали застосунок «Термінал» від Приватбанку та EasyPay.

Онлайн платежі

Лідерство у номінації «Найкращий провайдерів з прийому онлайн-платежів» отримав Portmone.com

Portmone.com — платіжна система, яка надає послуги українцям вже чверть століття. Portmone — це індивідуальний та гнучкий підхід до клієнтів та партнерів, а також — гарантія безпеки даних платників. Сервіс є лідером серед систем для оплати комунальних послуг в Україні.

Друге та третє місце у номінації отримали сервіси WayForPay та iPay.ua.

Відбір претендентів на участь у номінаціях тривав на сайтіFinAwards 2025, де відбувалось відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу. Учасників також оцінювало експертне журі.

Про премію

FinAwards 2025 — це щорічна премія, який проводиться уже 8-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.

Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

Джерело: Мінфін
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