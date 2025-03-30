FinAwards 2025: голову правління ПУМБ Сергія Черненка другий рік поспіль визнано найкращим банкіром

28 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2025. Фінансове видання «Мінфін» та Finance.ua визначили найкращі українські фінустанови і фінансові продукти.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найкращим банкіром року знову обрали Сергія Черненка, голову правління ПУМБ. Торік Черненко також вигравав цю премію.

Сергій Черненко вже 13 років поспіль обіймає цю посаду, під його керівництвом ПУМБ став одним з найуспішніших приватних банків України, що входить до десяти найбільших банків України за ключовими показниками.

Про премію

FinAwards 2025 — це щорічна премія, який проводиться уже 8-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» та Finance.ua.

Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.