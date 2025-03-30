FinAwards 2025: які депозити увійшли до найкращих

28 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2025. Фінансове видання «Мінфін» та Finance.ua визначили найкращі українські фінустанови і фінансові продукти.

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Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Найкращий депозит». Цьогоріч за звання змагались 27 банків.

Переможцем у номінації «Найкращий депозит» став Ідея Банк з вкладом «Дохідний».

Строк розміщення: від 1 до 18 міс.

Сума розміщення: 1 000 грн — 15 млн. грн.

Відсоткова ставка: 15,50%-16% річних

Для низки клієнтів за цим депозитом банк пропонує підвищені відсотки — 0,25−0,5%, а також — реферальну програму для діючих та нових клієнтів.

На другому місці — А-Банк з депозитним вкладом «Online».

Строк розміщення: від 3 до 15 міс

Сума розміщення: від 1 тис до 1 млн грн.

Відсоткова ставка: 14,85%-15,85% річних

Третє місце обійняв банк Глобус з депозитом «Класичний».

Строк розміщення: До 900 днів

Сума розміщення: Від 1000 грн. Без обмеження максимальної суми

Відсоткова ставка: 14%-15,25%

Відбір претендентів на участь у номінаціях тривав на сайтіFinAwards 2025, де відбувалось відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу. Учасників також оцінювало експертне журі.

Про премію

FinAwards 2025 — це щорічна премія, який проводиться уже 8-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.

Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.