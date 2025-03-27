Курс валют на 27 березня: долар в банках подешевшав на 5 копійок, євро на 12 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 5 копійок, а у продажу 4 копійки. Євро втратило 11 копійок у покупці та 12 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,84 грн. Євро купують за 44,66 грн, а продають за 45,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 44,90−45,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,53−41,56 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,71−44,73 грн/євро.

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