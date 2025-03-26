Як зробити оплату за товар у Китай з ФОП, ТОВ або картки у гривні

Економіка України адаптується до умов війни. Підприємці активно імпортують різноманітні товари з-за кордону, зокрема, з Китаю, який залишається ключовим торговельним партнером України. Проте процес оплати китайських товарів супроводжується низкою викликів та обмежень. Що це за обмеження, та які є варіанти проплати за імпорт товару з Китаю для пересічних українців і для бізнесу?

Поточний стан торгівлі з Китаєм

Китай залишається одним із провідних торговельних партнерів України. За обсягом імпорту, Китай займає перше місце, забезпечуючи понад 15% від загального обсягу ввезених товарів. Основними категоріями імпортованої продукції є електроніка, автомобілі, меблі, побутові товари, іграшки, посуд та спортивний інвентар.

Проблеми та обмеження під час переказів до Китаю

Для фізичних осіб

Із початку повномасштабної війни НБУ запровадив декілька обмежень на роботу валютного ринку та грошові перекази за кордон для фізосіб, після чого декілька разів їх посилював. Мета цих заходів — перекрити схеми з виводу валюти, зменшити тиск на міжнародні резерви та контролювати курс гривні. Однак вони не могли не позначитись і на звичайних українцях, у яких доволі часто виникають обґрунтовані потреби у переказах грошей за межі країни. Зокрема, для придбання необхідних товарів у Китаї, який сьогодні є всесвітньою фабрикою.

Які є взагалі варіанти транскордонних переказів для громадян?

SWIFT

До повномасштабної війни SWIFT був найпопулярнішим способом транскордонних переказів, але зараз він має суттєві обмеження. Здійснювати SWIFT-перекази валюти за кордон українці сьогодні можуть лише у таких випадках:

придбання певних товарів для військових;

оплата навчання;

оплата лікування та транспортування хворих;

покриття витрат на повернення тіла померлого за кордоном;

сплата аліментів;

виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.

Як бачимо, товари китайського імпорту сюди не входять.

Криптовалюта

Тут теж є свої нюанси. В Україні немає обмежень на перекази криптовалюти, але встановлено ліміт у 100 тис. грн на місяць для її придбання. Щобільше, навіть у межах цього ліміту придбати криптовалюту зараз непросто. Через постанову НБУ (№ 14 від 1 березня 2023 року) банки значно посилили фінансовий моніторинг. Внаслідок цього операції з купівлі криптовалюти та її обміну на фіатні кошти класифікуються як високоризикові та часто блокуються.

Через такі обмеження українські криптоінвестори опинилися в ситуації, коли їм складно як поповнити свої рахунки, так і вивести кошти. Якщо у вас вже є необхідна сума в цифровій валюті для оплати товару за кордоном, переказ за кордон не повинен викликати проблем. Але якщо спочатку потрібно придбати криптовалюту, можуть виникнути труднощі.

Готівка

Виїжджаючи за кордон, кожен громадянин України має право без декларування вивозити готівку в еквіваленті до €10 тис. Можна і більше, але тоді доведеться підтвердити походження коштів: квитанції про їх зняття з власного рахунку в банку, договори купівлі-продажу тощо. Та навіть якщо готівка з усіма підтверджуючими документами вже на руках, є інша проблема — можливість самого виїзду. Не кажучи вже про те, що особиста поїздка в Китай з купою готівки — доволі довга, клопітна пригода, яка несе за собою відповідні ризики (втрата грошей, крадіжка тощо).

Для юридичних осіб

Після початку повномасштабного вторгнення бізнес зіткнувся з валютними обмеженнями, які стали одними з найбільших за історію ринкової економіки незалежної України. Всі операції з валютою та перекази коштів за кордон були фактично зупинені. Для запобігання відтоку валюти з країни було запроваджено поняття «критичного імпорту». Довгий час імпортери могли придбати валюту лише для закупівлі товарів, що входять до затвердженого переліку товарів критичного імпорту, погодженого урядом.

Згодом Національний банк почав пом’якшувати валютні обмеження для бізнесу. Однією з основних змін стало скасування самого поняття «критичного імпорту». Тепер компанії можуть здійснювати валютні перекази за кордон, зокрема, до Китаю, для оплати товарів та послуг, але при цьому певні умови та обмеження все одно існують.

1. Підтвердження імпортної операції

Щоб здійснити валютний платіж за імпорт, компанії потрібно надати банку низку документів, включаючи контракт із постачальником, який має містити чіткі умови поставки, строки та вартість товару чи послуги. Також потрібно надати рахунок-фактуру з деталями платежу та митну декларацію, якщо йдеться про імпорт товарів. Якщо оплачується послуга, слід надати акт виконаних робіт або наданих послуг. Залежно від специфіки імпорту, можуть знадобитися й інші документи, такі як сертифікати або ліцензії.

2. Граничні строки розрахунків

Після перерахування валюти за кордон компанія має отримати товар чи послугу в визначений строк, який наразі складає 120 днів. Якщо поставка не відбудеться у цей період, підприємство може стикнутися зі штрафними санкціями. Варто пам’ятати, що граничні строки можуть змінюватися, залежно від рішень НБУ, тому важливо стежити за актуальними вимогами.

3. Прискіпливий контроль з боку НБУ та банків

Банки та їх регулятор ретельно контролюють імпортні операції. Банк може запитати додаткові пояснення, якщо операція виглядає підозрілою, а деякі великі імпортні платежі або транзакції з ризикованими юрисдикціями можуть потрапити під фінансовий моніторинг. У разі, якщо імпортний контракт має ознаки фіктивності, банк має право заблокувати платіж.

Цей момент імпортерам також варто враховувати. Навіть якщо йдеться про цілком легальний контракт, завжди є ризик затримки проплати за ним через особливу недовірливість з боку якогось банку.

Як швидко та без проблем оплатити товар у Китай

Перекази китайських юанів до Китаю легко здійснюються через сервіс 1654.exchange. Цей сервіс дозволяє переказувати юані на місцеві картки UnionPay, а також на платіжні системи WeChat та Alipay. Оскільки в Китаї популярною є оплата через QR-коди, сервіс також підтримує перекази за цим форматом, якщо контрагент надасть відповідний код.

Процес переказу

Щоб здійснити переказ в юанях, клієнт надає реквізити отримувача, які можуть бути представлені рахунком компанії в Китаї, особистим рахунком, інвойсом або даними акаунтів WeChat чи Alipay. Після цього клієнт передає кошти компанії 1654.exchange, і сервіс здійснює поповнення рахунку в Китаї. Оскільки перекази виконуються з китайських рахунків сервісу, такі операції не блокуються регуляторами і можуть проводитися без обмежень.

Операція і підтвердження платежу займають не більше 24 годин, хоча зазвичай процес проходить значно швидше.

Яка валюта потрібна для переказу

Для переказу юанів в Китай клієнт не зобов’язаний мати саме юані в Україні. Є декілька способів передати кошти для переказу:

Сплатити готівкою в одному з офісів 1654.exchange в обласних центрах України, використовуючи долари чи гривню.

Зробити безготівковий гривневий переказ на рахунок фізичної особи, ФОП або ТОВ.

Переказати гривню або криптовалюту (зазвичай використовується USDT).

Вартість переказу

Оплата за перекази не містить додаткових чи прихованих комісій. Компанія заробляє на різниці курсу купівлі та продажу юаня для цих операцій, подібно до роботи традиційних валютних обмінників.

Актуальні курси юаня та інших валют можна перевірити в телеграм-каналі сервісу.