Маріуш Качмарек залишає посаду заступника голови правління Приватбанку

Маріуш Качмарек, який обіймав посаду заступника голови правління Приватбанку з питань цифрової трансформації, завершує роботу на цій посаді 26 березня. Про це повідомила наглядова рада фінустанови.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зміни в управлінні

До моменту призначення нового керівника за результатами конкурсу обов’язки з управління ІТ-дирекціями, інформаційною безпекою та віддаленою підтримкою клієнтів тимчасово виконуватиме голова правління Мікаель Бьоркнерт. Наглядова рада подякувала Качмареку за п’ять років плідної роботи, зокрема за успішне перенесення ІТ-інфраструктури в хмарне середовище під час війни.

Кар'єрний шлях Качмарека в банку

Маріуш Качмарек розпочав роботу в Приватбанку у 2019 році, а з 1 липня того ж року став членом правління, відповідаючи за операційну діяльність. З серпня 2020 року він тимчасово поєднував ці функції з керівництвом ІТ-напрямом, а з грудня 2020 року офіційно обійняв посаду заступника голови правління з операційних питань.