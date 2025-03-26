Маріуш Качмарек, який обіймав посаду заступника голови правління Приватбанку з питань цифрової трансформації, завершує роботу на цій посаді 26 березня. Про це повідомила наглядова рада фінустанови.
Маріуш Качмарек залишає посаду заступника голови правління Приватбанку
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Зміни в управлінні
До моменту призначення нового керівника за результатами конкурсу обов’язки з управління ІТ-дирекціями, інформаційною безпекою та віддаленою підтримкою клієнтів тимчасово виконуватиме голова правління Мікаель Бьоркнерт. Наглядова рада подякувала Качмареку за п’ять років плідної роботи, зокрема за успішне перенесення ІТ-інфраструктури в хмарне середовище під час війни.
Кар'єрний шлях Качмарека в банку
Маріуш Качмарек розпочав роботу в Приватбанку у 2019 році, а з 1 липня того ж року став членом правління, відповідаючи за операційну діяльність. З серпня 2020 року він тимчасово поєднував ці функції з керівництвом ІТ-напрямом, а з грудня 2020 року офіційно обійняв посаду заступника голови правління з операційних питань.
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