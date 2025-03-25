Бізнес у лютому отримав кредити на 2,8 млрд грн, гарантовані державою на портфельній основі

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 44 620 кредитів на загальну суму 142,7 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Скільки видано в лютому

У лютому підприємці отримали 791 кредит на близько 2,8 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,6 млрд гривень.

Станом на 1 березня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 734 кредити на 75,1 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 32,6 млрд гривень. Це 63 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 березня під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

Приватбанк — 14 656 кредитів на загальну суму 22,6 млрд грн, що становить 59 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк — 2 978 кредитів на 11,2 млрд грн (53 % від ліміту банку);

Укргазбанк — 918 кредитів на 10,3 млрд грн (66 % від свого ліміту);

ПУМБ — 704 кредити на 7,4 млрд грн (71 % від свого ліміту);

Укрексімбанк — 442 кредитів на 6,5 млрд грн (66 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві — 2 594 кредитів на загальну суму 9,7 млрд грн, а також в таких регіонах:

у Дніпропетровській області — 1 765 кредитів на 5,9 млрд грн;

у Львівській — 1 836 кредитів на 5,6 млрд грн;

у Київській — 1 488 кредити на 5,1 млрд грн;

у Харківській — 777 кредитів на 4,7 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

сільське господарство — 4 351 кредит на загальну суму 26,8 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 9 429 кредитів на 20,5 млрд грн;

переробна промисловість — 4 116 кредитів на 20 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -1 238 кредитів на 2,7 млрд грн;

будівництво — 634 кредити на 1,8 млрд грн.