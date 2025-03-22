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22 березня 2025, 14:13

Рідкісний діамант вагою 10,03 карата виставлять на аукціон Sotheby's за $20 млн

Аукціонний будинок Sotheby's вперше представить публіці рідкісний блакитний діамант вагою 10,03 карати, відомий як The Mediterranean Blue. Світова прем'єра відбудеться 8 квітня в Абу-Дабі, після чого дорогоцінний камінь вирушить на аукціон до Женеви.

Аукціонний будинок Sotheby's вперше представить публіці рідкісний блакитний діамант вагою 10,03 карати, відомий як The Mediterranean Blue.
Фото: sothebys

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Що відомо

Вартість діаманту оцінюється приблизно в $20 млн. Він відноситься до категорії Type IIb, що робить його винятковою рідкістю — менше 0,5% всіх діамантів, що видобуваються, мають таку характеристику.

Відомий аукціонний будинок Sotheby's організує перший публічний показ каменю у Bassam Freiha Art Foundation, розташованому в Культурному районі Саадіят в Абу-Дабі. Після цього The Mediterranean Blue вирушить у світове турне, відвідає Тайбей, Гонконг та Нью-Йорк.

За даними Гемологічного інституту Америки (GIA), цей діамант має найвищу можливу колірну градацію для блакитного каміння. Його подушкоподібне ограновування підкреслює насиченість кольору і винятковий блиск, роблячи його одним з найбажаніших діамантів, які коли-небудь були представлені на ринку.

Діамант був створений із необробленого 31,94-каратного каменю, знайденого у 2023 році на легендарній шахті Cullinan у Південній Африці. Процес його ограновування зайняв шість місяців.

Раніше на цій шахті були видобуті такі знамениті діаманти, як The Blue Moon of Josephine (12,03 карата, проданий за $48,5 млн у 2015 році) та The De Beers Blue (15,10 карата, проданий за $57,5 млн у 2022 році).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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