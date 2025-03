Apple TV+ залишається єдиним збитковим сервісом підписки Apple

Стрімінговий сервіс Apple TV+, попри зростання кількості підписників до 45 мільйонів у 2024 році, залишається збитковим для компанії Apple, приносячи понад 1 мільярд доларів збитків щорічно. Про це повідомляє видання The Information.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скорочення бюджету на контент

Початковий бюджет Apple на виробництво контенту для Apple TV+, який становив 5 мільярдів доларів, було скорочено на 500 мільйонів доларів. Незважаючи на наявність популярних оригінальних серіалів, таких як «Severance» («Розрив»), частка Apple TV+ у загальній кількості глядачів стрімінгових сервісів щомісяця становить менше 1%, тоді як у Netflix цей показник сягає 8,2%.

Стратегія Apple TV+: утримання користувачів в екосистемі

Основна мета створення Apple TV+ полягала в тому, щоб утримати користувачів у рамках екосистеми Apple. Співголова Netflix Тед Сарандос в інтерв'ю Variety цього тижня прокоментував стратегію Apple TV+: «Я не розумію її, окрім як з точки зору маркетингу, але вони [Apple] дійсно розумні люди. Можливо, вони бачать щось, чого не бачимо ми».

Сервісний бізнес Apple: прибутки та проблеми

Apple TV+ є частиною великого сервісного бізнесу Apple, який генерує мільярди доларів доходу щороку завдяки таким сервісам, як iCloud Plus, покупкам в App Store та пошуковій рекламі. Проте, інші сервіси компанії, зокрема Apple News Plus, Fitness Plus та Apple Arcade, також демонструють низький рівень залученості користувачів та, відповідно, низькі прибутки. Крім того, спостерігається уповільнення темпів зростання сервісу Apple Music.