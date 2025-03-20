Пів трильйона у розвиток: чому та куди інвестували українські підприємства у 2024 році

Минулого року капітальні інвестиції в Україні склали 534,4 млрд грн, або на 35% більше, ніж у 2023 році. Такі цифри нещодавно оприлюднив Держстат. Влада такі цифри пояснює початком відновлення вітчизняної економіки. «Мінфін» вирішив розібратися, що насправді стоїть за цими цифрами, хто і чому вкладає кошти в розвиток під час війни.

Капітальні інвестиції — це вкладення в основний капітал, включаючи витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння підприємств для збільшення прибутку у майбутньому. Тому суттєве нарощування таких інвестицій — дійсно позитивний сигнал для економіки.

«Капітальні інвестиції демонструють сильне зростання номінальних обсягів другий рік поспіль після сильного падіння у 2022 році, викликаного війною.

Основними драйверами цього зростання є як загальне економічне відновлення, так і чинники, пов’язані з війною, такі як інвестиції у відновлення пошкодженої інфраструктури, будівництво фортифікацій та розширення виробництва сектору ВПК", — прокоментував для «Мінфіну» свіжу економічну статистику Дмитро Тараненко, аналітик Dragon Capital.

На користь початку економічного відновлення формально свідчить і той факт, що, за підрахунками офіційної статистики, понад 71% від загальної суми капітальних інвестицій (379,6 млрд грн) здійснено за рахунок власних коштів підприємств та організацій.

Як раніше писав «Мінфін», за останні 4 роки підприємства майже вдвічі збільшили обсяг коштів у банках. При цьому основний приріст припав на непростий воєнний час. Щобільше, покращилася й структура вкладень: якщо у довоєнному 2021 році на кошти до запитання, тобто на поточних рахунках, припадало 80,4% усіх вкладень компаній (586 млрд грн), то у 2024-му — вже 74,8% (1 трлн грн).

Експерти тоді пояснювали, що підприємства віддають перевагу розміщенню коштів на депозитах, ніж інвестиціям у розвиток, це реакція на воєнні ризики.

«Дійсно, у 2023 році ми бачили суттєве зростання депозитів бізнесу — але вже у 2024 році бізнес більше вкладав у інвестиції, аніж у депозити», — каже Олександр Паращій, голова аналітичного департаменту Concorde Capital.

Про зміну тенденції свідчить і свіжа статистика. Але тут є нюанси.

Статистику накачала інфляція

Опитані «Мінфіном» експерти визнають, що вплив воєнних реалій на інвестиційну активність підприємств залишається критично високим.

«Співвідношення капітальних інвестицій до ВВП залишається одним із найнижчих за період сучасної економічної історії України.

Взагалі для України нормальним діапазоном мало б бути 25−30% ВВП для прискореного розвитку, 15−20% — в рамках довоєнної моделі розвитку. За підсумками 2024 року, це було зростання до 6,8% ВВП, проти 6,05% ВВП у 2023 році.

При цьому валові заощадження в економіці у 2023 році складали 14,6%. Тобто навіть наявний ресурс внутрішнього капіталу в економіці не спрямовується в інвестиції. У 2022−2023 роках споживання основного капіталу приватним сектором (амортизація) перевищувало вкладення. Тобто, за підсумком двох років, наявні основні засоби в приватному секторі знизились", — розповідає Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook.

Чинником, який у прямому сенсі «накачав» інвестиційну статистику, стала висока інфляція.

«Левова частка устаткування — це імпорт, будівельні матеріали також мають частку імпорту, з одного боку, а з іншого — є високі внутрішні ціни на товари та послуги.

Нагадаю, що гривня у 2024 році послабилась на 14,7%, а зростання промислових цін становило 27,6%, інфляції — 12%. Таким чином, номінальне зростання на 35% капітальних інвестицій — це реальне зростання на 8−20%", — пояснює Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків.

«Понад половини цього приросту — це інфляція. Інші чинники зростання — це необхідність інвестувати у відновлення та в енергетичну безпеку, а також надолуження відкладених інвестицій попередніх років (коли підприємства більше накопичували певну подушку безпеки)», — погоджується Олександр Паращій з Concorde Capital.

Водночас статистика не враховує доволі значну частину інвестиційних вкладень з боку держави, наприклад, відновлення енергомереж за рахунок обладнання, переданого іноземними партнерами.

«Щобільше, з погляду обсягів капіталу та основних засобів, освоюваних державою, вона у рази перевищує приватний сектор. Якщо у 2021 році на компанії приватного сектору припадало 70% валового нагромадження капіталу, а на державу — лише 20%, то у 2023 році, навпаки: на приватний сектор припало 37% вкладень, а на державу — 56%», — проаналізував для «Мінфіну» Григорій Кукуруза.

У що вкладається бізнес

Утім, навіть із огляду на високу інфляційну складову, реальні капітальні вкладення минулого року трохи зросли, порівнюючи з 2023 роком. Багато в чому капітальні інвестиції для підприємств зараз є вимушеним заходом.

По-перше, компанії (передусім експортери) змушені вкладатися в логістику, адже війна сильно змінила ланцюги поставок. Наприклад, через блокування Чорного моря почали активно розвиватися дунайські порти.

«Наразі майже третина українського експорту йде через Дунайський портовий кластер, який утворили дунайські порти Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ.

Загальна перевалка цих трьох дунайських китів у 2021 році сягала 5 млн тонн. У перший рік війни цифра зросла до 14,5 млн тонн, а у 2023 році — сягнула майже 30 млн тонн, хоча раніше вважалося, що верхня межа пропускної спроможності дунайських портів — 20 млн тонн на рік", — пише trans.info.

Крім того, підприємствам потрібно було вкладатися у відбудову зруйнованих складів, дефіцит яких був ще й до війни.

По-друге, через масові відключення світла компаніям довелося активно переходити на альтернативні джерела електропостачання.

«Якщо подивитись на структуру інвестицій, то доволі вагому частку займають інвестиції в енергонезалежність. Найбільші капітальні інвестиції в промисловості були сформовані у енергетичній сфері — 11,5% від загального обсягу капітальних інвестицій 2024 року, або 61,2 млрд грн.

У видобувній промисловості інвестиції націлені на заміну втрачених на окупованих територіях об'єктів, та посиленню діючих об'єктів після відкриття та стабільної роботи морського коридору — 59,4 млрд грн (частка від загалу капінвестицій 11,1%). Серед промисловості значні інвестиції також були за виробниками харчових продуктів (частка 5,5%) та металургами (частка 2,7%)", — проаналізував для «Мінфіну» Андрій Шевчишин.

По-третє, компанії, які отримують прибуток, мають його інвестувати, аби зберегти гроші від знецінення і заробити.

«Якщо компанія чи бізнес заробляють, які в них варіанти для розвитку та інвестицій? Чи можуть вони купити валюту? — Ні, якщо не є учасниками зовнішньоторговельних операцій. Чи можуть купити крипту? — Ні. Чи можуть розмістити кошти на депозитах під низькі відсотки? — Так. В ОВДП? — Так, але не всі бухгалтери це проведуть нормально.

Можна видати власникам прибуток, але це податки. А ціни на нерухомість та землю низькі. Тож, саме житлові будинки, нежитлова нерухомість та земля концентрують на собі капітальні інвестиції", — пояснює Андрій Шевчишин.

Чи продовжать зростати інвестиції

Опитані «Мінфіном» експерти дають різні прогнози щодо нарощування капітальних вкладень підприємствами.

«Попри те, як розвиватиметься ситуація з війною, капітальні інвестиції з високою ймовірністю продовжать зростати, враховуючи великі потреби у відновленні та розширення військового виробництва.

Потенційне припинення бойових дій може дати додатковий поштовх через прискорення економічного відновлення, що супроводжуватиметься пожвавленням інвестиційного попиту", — вважає Дмитро Тараненко із Dragon Capital.

Про суттєву активізацію інвестиційної діяльності підприємств, у випадку завершення активної фази військових дій, та активізацію евроінтеграційних процесів каже й фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

«У такому випадку, матимемо значне зростання капітальних інвестицій як у номінальному, так й в реальному вимірі, попри інфляційні й девальваційні процеси», — уточнює він.

«Якщо не буде погіршення в безпековій ситуації, то тенденція нарощування капітальних інвестицій збережеться, або й посилиться», — переконаний Олександр Паращій із Concorde Capital.

Натомість Григорій Кукуруза із Ukraine Economic Outlook не очікує на суттєве зростання капітальних інвестицій найближчими роками.

«За прогнозом МВФ, очікується відновлення капітальних інвестицій до 22−23% ВВП у 2028−2029 роках. Вважаю цей прогноз цілком реалістичним. Підстав для різкого відновлення інвестицій у 2025−2026 роках (зокрема, іноземних, які мають бути основним джерелом передачі технологій, бізнес-культури) поки що не бачу», — уточнює він.