Частка NPL у банківському секторі зросла до 30,5%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 березня 2025, 8:53

Частка NPL у банківському секторі зросла до 30,5%

За даними звітності банків, частка NPL у банківському секторі станом на 1 лютого 2025 року становила 30,5%, що лише на 0,2 відсоткового пункту більше за показник станом на 1 січня 2025 року. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

За даними звітності банків, частка NPL у банківському секторі станом на 1 лютого 2025 року становила 30,5%, що лише на 0,2 відсоткового пункту більше за показник станом на 1 січня 2025 року.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причина зростання NPL

Єдина причина зростання NPL у січні — статистичний ефект від запровадження банками нових підходів.

Так, через включення до NPL придбаних або створених знецінених активів їх обсяг збільшився на 13,9 млрд грн, що становить 1,1% валового кредитного портфеля.

Ще одна нова складова NPL — реструктуризовані активи, за якими після припинення їх визнання непрацюючими банк здійснив повторну реструктуризацію та/або за якими наявне прострочення погашення боргу більше 30 календарних днів, — збільшила обсяг NPL на 0,8 млрд грн, що дорівнює 0,1% кредитного портфеля.

Водночас окремі активи, що визнані дефолтними через фінансовий стан боржника, який свідчить про неспроможність виконувати зобов’язання щодо сплати відсотків перед усіма кредиторами, відсутність фінансової звітності боржника в банку та інші причини, банки можуть не враховувати до NPL, ґрунтуючись на судженні про відсутність потреби вжиття заходів з урегулювання заборгованості. Обсяг таких кредитів становив 9,6 млрд грн, або 0,7% від загального обсягу кредитного портфеля.

Серед чинників, які позитивно впливали на частку NPL, залишається подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості.

Як змінилася частка NPL

Частка NPL майже не змінилася у державних та іноземних банках. Натомість у приватних банках частка непрацюючих кредитів надалі скорочується. Без урахування боргів колишніх власників Приватбанку та старих боргів, що виникли ще до оздоровлення банківської системи під час кризи 2015−2017 років, частка непрацюючих кредитів станом на 1 лютого 2025 року становить 18,9% (25,3% у державних банках).

Запроваджені зміни мають суттєвіший вплив на кредитний портфель бізнесу, частка NPL якого з початку року зросла на 0,7 в. п. — до 39,6%. Водночас частка NPL населення з початку року зросла лише на 0,1 в. п. — до 15,6%.

Нагадаємо

Із січня 2025 року підходи до визначення банками непрацюючих активів змінилися. Ці зміни, як і очікувалося, не мали значного впливу на обсяг непрацюючих кредитів з огляду на виважені підходи банків до оцінювання ризиків та хорошу якість кредитного портфеля. Водночас ці новації сприяли підвищенню прозорості вітчизняного фінансового сектору та наблизили визначення NPL до європейського.

За 2024 рік частка NPL у банківському секторі станом на 1 січня 2025 року скоротилася до 30,3%, або на 7,1 відсоткового пункту порівняно з показником станом на 01 січня 2024 року.

Обсяг NPL за 2024 рік скоротився на 29,1 млрд грн до 393,2 млрд грн. Тенденція його поступового зменшення триває з початку 2023 року.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами