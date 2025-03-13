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13 березня 2025, 11:26

Україна та США зробили крок до припинення вогню: як відповість росія

Делегації України та США погодили свою позицію щодо припинення вогню на 30 днів. Як на цю ініціативу відповість росія, та які перспективи укладення миру, розповів політолог Вадим Денисенко.

Делегації України та США погодили свою позицію щодо припинення вогню на 30 днів.

Вірогідність того, що путін піде на 30-денне перемирʼя, є доволі високою. І точно так само, високою є вірогідність того, що разом зі згодою він повторить мантру про російську конституцію і необхідність «звільнення» Херсона й Запоріжжя.

Отже, що ми можемо розуміти і спрогнозувати зараз?

1. Зараз в російському суспільстві чітко сформовані приблизно від 30 до 35% ура-патріотів, які хочуть продовження війни, і є 60−70% мовчазної більшості, які хочуть зупинки війни (звільнення Курщини буде для них повною перемогою).

2. Щонайменше половина активних ура-патріотів доволі критично налаштовані проти путіна і його режиму. Звичайно, зараз вони не мають ані субʼєктності, ані вочевидь вираженого лідера. А їхня єдина ідея — продовження війни заради майбутньої величі (щоб знову не бути приниженими). Але в перспективі 7−10 років (максимальна часова перспектива транзиту влади) ця група не просто не зникне, вона перетвориться на вагому політичну групу, яка буде носієм великої образи (в російських реаліях — пасіонарності образи) на будь-яке рішення, окрім повного знищення України. Не варто забувати, що путінізм багато в чому виріс на схожому ресентименті.

3. Дуже важливо звернути увагу на те, що оточення путіна, хоча й абсолютно лояльне до нього, мислить в категоріях транзиту влади. І в питанні подальших мирних переговорів виходить з трьох складових:

  • Як це вплине на їхній матеріальний стан зараз.
  • Як це може позначитися на їхньому подальшому політичному майбутньому.
  • Як це вплине на тривалість спокійного і щасливого правління путіна (цей пункт багато в чому збігається з попереднім, але все ж, це різні логіки: путінська логіка вічного правління без проголошення наступника і логіка еліт, які готуються до транзиту).
  • Із сумного для нас: в оточенні путіна немає нікого, хто готовий вголос говорити про завершення СВО. В історичних аналогіях, які я дуже не люблю: немає Мікояна, який виступав проти рішень Хрущова в розгар Карибської кризи.

Як би це парадоксально не звучало, головним промоутером мирної угоди зараз може бути лише путін. Нагадаю, що національна ідея росії — це «путін має правити якомога довше і померти якомога пізніше в кріслі Президента». Він готовий іти на цю угоду, якщо це забезпечить йому довге і щасливе правління. І тому, зараз багато чого залежатиме від того, як себе поводитиме оточення: лякати путіна розбалансуванням системи (апелюючи до 30% ура-патріотів) чи, навпаки, заспокоюючи його бажанням 70% мовчазної меншості та лякаючи цілком реальним обвалом нафтового експорту в разі відмови від миру.

Але, за будь-яких обставин, росія готується вже не до перемирʼя, а до переговорів по суті миру. І головні виклики для нас наступні:

  • росіяни розторговуватимуть Іран та Північну Корею в обмін на поступки щодо України;
  • росіяни підвищать фінансові ставки в своїй угоді з американцями (збільшать фінансову привабливість);
  • росіяни спробують дестабілізувати ситуацію в Україні через певні інформаційні вкиди та можливі провокації;
  • росіяни можуть спробувати провести якісь теракти під українським прапором (вірогідність мінімальна, але треба бути готовим до цього).

Читайте також: Китай почав відмовлятися від транзиту в Європу через росію

Окремо треба винести за дужки Китай, який, в разі 30-денного перемирʼя, напевно, реально включиться до гри. Варіантів цього включення в нього два: або разом із рф, або ж у двосторонній грі з США.

Автор:
Денисенко Вадим
Політолог Денисенко Вадим
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+30
KValera
KValera
13 березня 2025, 12:33
#
Статья была бла была.
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0
Smachnenko
Smachnenko
13 березня 2025, 15:49
#
Вероятность того, что путин пойдет на 30-дневное перемирие, достаточно высокая.

Сохраню этот твит.

Со своей стороны скажу, что вероятность того, что Россия сейчас пойдет на 30-дневное перемирие равна нулю. А вот какова будет вероятность через месяц-два-три сказать уже сложнее.

Если чуть подробнее, и не выдавая желаемое за действительное, как делает автор («освобождение Курской области будет для них полной победой» — просто смешно), то какие есть варианты у России:

1. Отказать, сообщив, что Россия просто хочет воевать дальше. Вероятность 0%, потому что Россия воевать не хотела изначально.
2. Согласиться на предложенный США и Украиной вариант — немедленное прекращение огня по ЛБС, и дальнейшие переговоры. Вероятность 0%, потому что Россия как раз-таки практически полностью вернула контроль над территорией Курской области, и на любые прекращения огня по ЛБС даже в теории согласится только если ЛБС будет за территорией «старых регионов» РФ.
3. Согласиться на прекращение огня на тех условиях, что Путин огласил летом 2024 (отвод украинских войск из ДНР, Херсона и Запорожья). Вероятность 90%. Согласиться-согласятся, но, очевидно, прекращения огня не будет, т.к. на эти условия не пойдет Украина.
4. Выбрать что-то между п. 2 и п. 3 Вероятность 10%, потому что может быть за прошедшие три года мы таки не видели чего-то очень грозного, чем США ещё могут напугать РФ.
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