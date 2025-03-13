Китай почав відмовлятися від транзиту в Європу через росію

Вантажопотік на залізничній магістралі із Китаю до Європи обвалився через введені росією обмеження на провезення її територією низки товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на South China Morning Post.

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Зазначається, що масові конфіскації вантажів, до яких китайські постачальники виявилися неготовими, продемонстрували вірність стратегії Пекіну, який, не сподіваючись на росію, вибудовує обхідні торгові маршрути.

За словами учасників галузі, обсяги вантажоперевезень на міжконтинентальному залізничному маршруті знижуються вже кілька місяців, оскільки хвиля конфіскацій товарів російською владою підірвала довіру до проєкту серед китайських логістичних компаній.

У жовтні Москва заборонила транзит низки товарів, особливо зосереджуючись на продукції подвійного призначення, таких як механічні та електронні вироби, які теоретично можуть бути використані західними партнерами України для забезпечення українських військ.

Крім цього, конфіскація також дозволяє росії залишати у себе товари, поставки яких заборонені західними санкціями.

У матеріалі йдеться, що нові правила вплинули на тисячі контейнерів, які відправляють із Китаю до Європи залізницею.

Багато китайських вантажних компаній дізналися про зміну правил лише через кілька тижнів, і на той час російська влада вже конфіскувала велику кількість їх вантажів. За місяць через росію на шляху до європейського ринку перевозиться близько 80 тисяч контейнерів.

Зазначається, що обмеження вдарили і по російських імпортерах. Китайські постачальники іноді почали відмовляти у відправці деяких товарів, зокрема металопродукції.