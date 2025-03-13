Що таке факторинг і як він може допомогти під час кризи

Чи може продавець отримати гроші ще до того, як йому заплатить покупець? Як не дивно — так. Завдяки факторингу — дуже корисній для бізнесу фінансовій послузі. На прикладі пропозицій двох провідних у галузі факторингу банків — «Кредит Дніпро» та ПУМБ, — ми розкажемо, як він працює, чим відрізняється від кредитування і як може допомогти уникнути касових розривів у кризовий період.

Як працює факторинг

Пояснимо на прикладі умовного цукрового заводу. Завод купує у фермера буряки, переробляє їх у цукор і віддає на реалізацію торговим мережам. Ті зазвичай розраховуються лише через 3 місяці після реалізації товару, а фермер працює навпаки: продає буряки лише на умовах 100% передоплати.

У результаті у заводу виникає касовий розрив: треба сплатити 1 млн грн за постачання буряків, а 1,5 млн за проданий цукор ще не надійшли. Щоб його подолати, можна взяти кредит, але заводу це не завжди зручно: банк попросить, як забезпечення кредиту, заставу або поруку.

Тому банк пропонує компромісний варіант: він відразу виплатить 1 млн грн заводу, той розраховується з фермером, а банк натомість отримує право пізніше отримати гроші з торгових мереж. Коли ті повернуть 1,5 млн боргу, банк перекаже заводу залишок у 500 тис. грн, за вирахуванням своєї комісії за надання послуги. Це і є факторинг.

З прикладу видно, що зиск мають усі. Фермер відразу отримує свій мільйон за буряки. Завод, якому інакше довелося б вилучати цю суму з обороту, може пустити її на зарплати працівникам, оренду складів, обслуговування обладнання тощо. А банк заробляє свою комісію на наданні послуги.

Сторонами факторингу в даному прикладі є:

Клієнт — завод, який замовляє послугу факторингу;

Боржник — торгові мережі, які мають розрахуватись за реалізацію цукру;

Фактор — банк, який надає послугу.

Види факторингу

Факторинг може бути з регресом і без регресу.

З регресом. При факторингу з регресом банк-фактор має право вимагати з клієнта суму, яку не вдалося стягнути з боржника. Тобто якщо боржник не виконує своїх зобов'язань щодо оплати, то відповідальність, незалежно від причини, лягає на клієнта.

Наприклад, цукровий завод надав банку-фактору право вимагати з торгових мереж 500 тис. грн, але ті заплатили лише 400 тис. При факторингу з правом регресу банк може вимагати невиплачені 100 тис. із заводу, а не з ритейлерів.

Вартість факторингу з регресом є нижчою, ніж без регресу, адже в цьому випадку ризик неплатежу несе кредитор, а не фактор. Такий вид факторингу найпоширеніший в Україні (займає приблизно 90% ринку). Він підходить для продавців, які працюють з надійними та перевіреними боржниками.

Без регресу. Постачальник переуступає право вимоги оплати за раніше надану послугу чи поставлену продукцію фактору, а той, зі свого боку, може вимагати повернення коштів тільки з дебітора. Тобто звертатись за цим до постачальника він вже не зможе.

Зазвичай факторинг без регресу коштує дорожче: мається на увазі менший обсяг фінансування і ретельніший аналіз заборгованості, яка забезпечує фінансування.

Що краще — факторинг чи кредит?

Факторинг та кредит — дві різні форми фінансування, кожна з них має свої плюси та мінуси.

Перевага факторингу в тому, що для нього не потрібно шукати додаткове забезпечення, як-от застава чи порука. Забезпечення факторингу — це право вимоги до боржника. За такої моделі не потрібно залучати додаткові матеріальні ресурси.

З кредитом нашому заводу додатково доведеться закласти своє обладнання, щоб дочекатися оплати за проданий цукор. А при факторингу він просто поступається банку своїм правом вимоги до покупця цукру і не шукає додаткового забезпечення.

Отримані в рамках факторингу кошти можна відразу використати на свій розсуд: на зарплату працівникам, ремонт обладнання чи податки. Кредити ж найчастіше мають цільове призначення.

Інша перевага факторингу полягає в тому, що банк-фактор сам займається поверненням боргу. Заводу не доведеться витрачати на це ресурси. Банк-фактор доручить своїм економістам моніторити оплату за цукор від ритейлерів, а за потреби — залучить юристів, щоб стягнути прострочку, оскільки банк, як і завод, спільно зацікавлені у погашенні заборгованості. Тобто останній заощадить на зарплатах економістам та юристам.

Але у факторингу є й мінуси:

Вартість. Залежно від виду факторингу, середньоринкова вартість послуги факторингу становить 16−20%. Нижча ставка актуальна при факторингу без регресу, в такому випадку ризик враховується на дебіторах — це здебільшого компанії великого та середнього бізнесу.

Основним чинником зниження відсоткової ставки на ринку є державна програма «Доступний факторинг», в рамках якої передбачена компенсація відсоткової ставки на рівні до 13% річних. І якщо банк є партнером цієї програми, він може запропонувати компаніям привабливіші умови фінансування.

Ліміт фінансування. Факторинг покриває тільки дебіторську заборгованість.

Доступність. Послуга доступна лише компаніям з дебіторською заборгованістю.

Яку ж послугу обрати? Тут все залежить від обставин. Ось ще декілька прикладів, які пояснюють логіку вибору між кредитом і факторингом.

Приклад 1. Компанія виробляє будівельні матеріали і хоче розширити виробництво, придбавши для цього нове обладнання.

Оптимальне рішення: Банківський кредит.

Пояснення. Обладнання має довгострокову цінність, тому компанія може використовувати його, як заставу. Кредит дозволяє отримати велику суму відразу та виплачувати її частинами протягом декількох років. У факторингу немає сенсу, оскільки компанії потрібно фінансування не для оборотного капіталу, а для капітальних інвестицій.

Приклад 2. Дистриб’ютор продуктів харчування постачає продукцію ритейлу на умовах відтермінування платежу. Мережі оплачують рахунки через 30−90 днів, а гроші потрібні вже зараз, щоб купувати новий товар.

Оптимальне рішення: Факторинг.

Пояснення. Дистриб’ютор може отримати до 90% від вартості відвантаженої продукції. При цьому не потрібно оформляти заставу. Також факторинг дозволяє отримувати фінансування частинами, в міру необхідності.

Приклад 3. Фермерське господарство має сезонний бізнес та нерівномірний потік грошових коштів. Основні продажі відбуваються восени, але витрати на посівну кампанію виникають навесні.

Оптимальне рішення: Банківський кредит.

Пояснення. Компанія може взяти сезонний кредит для покриття витрат, а повернути його після збору врожаю. Факторинг не підходить, оскільки немає регулярних постачань та оплат за поставлений товар.

Що пропонують банки

Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро пропонує потужний фінансовий інструмент для українського бізнесу — факторинг, що дозволяє миттєво отримати кошти без очікування оплат від контрагентів. Якщо партнери клієнтів працюють з відтермінуванням платежів, банк готовий підтримати оборотний капітал клієнтів, даючи змогу розвиватися швидше і без фінансових ризиків.

Банк пропонує різні варіанти факторингу, адаптовані під специфіку бізнесу:

Факторинг із солідарною відповідальністю.

Факторинг без регресу.

Доступний факторинг (державна програма підтримки для українських товаровиробників із компенсацією відсоткової ставки до 13% річних).

Переваги факторингу від Банку Кредит Дніпро:

Швидкість прийняття рішення: прийняття рішення про фінансування — від декількох годин — для існуючих клієнтів, до одного місяця — для нових бізнесів.

Гнучкий підхід до кожного клієнта: банк враховує унікальність кожного бізнесу та пропонує індивідуальні умови та фінансування до 95% дебіторської заборгованості.

Фінансування на основі електронних документів із цифровим підписом — без зайвих бюрократичних процедур.

Адміністрування дебіторської заборгованості та зниження ризиків затримок платежів.

Банк Кредит Дніпро допомагає зростати швидше, працювати з більшою впевненістю і зберігати контроль над фінансовими потоками.

Подати заявку на консультацію можна на сайті банку у розділі «Фінансування бізнесу».

ПУМБ

ПУМБ протягом останніх 10 років посідає провідні позиції на українському ринку факторингових послуг, маючи частку 40%.

Послугами банку вже користуються 40 зі 100 найбільших компаній України. Нещодавно ПУМБ став учасником державної Програми «Доступний факторинг», що працює в рамках «Доступні кредити 5−7−9%», — вже незабаром клієнти банку матимуть кращі умови фінансування.

Переваги факторингу з регресом від ПУМБ:

Прозорі вимоги до постачальника на встановлення ліміту факторингового фінансування.

Мінімальний пакет документів від постачальника для подачі заявки і встановлення ліміту на фінансування.

Ухвалення рішення про можливість фінансування постачальника — чи то нового, чи діючого клієнта банку — до 2 днів.

Розгляд та погодження заявок на отримання коштів постачальником — до 4-х годин. Банк має розвинені діджитал-канали взаємодії з клієнтом: web-банк та звичні сервіси онлайн-документообігу.

Більшість компаній, що є основними гравцями на ринках (ритейл, переробка, видобувна діяльність тощо) — вже є клієнтами ПУМБ. Тому банк може досить швидко дати рішення щодо встановлення ліміту на дебітора.

Переваги факторингу без регресу від ПУМБ:

Банк проводить фінансовий аналіз тільки дебітора, не аналізуючи фінанси постачальника.

Одноразову комісію за послугу факторингу сплачує постачальник.

Вартість фінансування. Ставка є нижчою, ніж у факторингу з регресом.

У рамках одного договору з постачальником може бути декілька дебіторів.

Ліміт фінансування встановлюється строком до 18 місяців із можливістю пролонгації, а відстрочка платежу може сягати 365 днів. ПУМБ орієнтується на прозорість у ціноутворенні, не встановлює додаткових комісій та максимально гнучкий у стосунках із постачальниками та дебіторами.

Замість висновку

Факторинг допомагає компаніям швидко отримати кошти, не чекаючи, доки клієнти оплатять рахунки. Це зручний фінансовий інструмент, який дозволяє підтримувати стабільний грошовий потік, уникати ризиків неплатежів і мати кошти для розвитку.

Для малого та середнього бізнесу це може стати реальним рішенням, коли взяти кредит складно або невигідно. Він дає змогу отримати гроші тут і зараз, щоб інвестувати в розвиток, розширювати діяльність чи покривати витрати. В умовах війни — це простий і дієвий спосіб зберегти фінансову стабільність та рухатися вперед.

Але щоб факторинг працював на користь бізнесу, важливо вибрати надійного фінансового партнера. Банк Кредит Дніпро та ПУМБ, які мають чималий досвід та експертизу у сфері факторингу, тут завжди допоможуть.