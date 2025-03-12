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12 березня 2025, 18:31

Рада підтримала підвищення зарплат для поліцейських

Верховна Рада ухвалила у першому читання законопроєт № 6506−1 щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила у першому читання законопроєт № 6506−1 щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.
Фото: glavcom.ua

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За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат.

Метою ухвалення законодавчого акта є закріплення мінімального, гарантованого рівня посадового окладу поліцейського як головної складової загального розміру грошового забезпечення.

За даними Укрінформ, законопроєктом пропонується внести зміни до статті 94 Закону «Про Національну поліцію» та встановити, що грошове забезпечення поліцейських повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції.

Передбачається, що розмір грошового забезпечення поліцейського має враховувати його посаду, спеціальне звання, строк служби в поліції, інтенсивність та умови служби, кваліфікацію, наявність наукового ступеня та/або вченого звання.

Складовими грошового забезпечення поліцейського мають бути:

  • посадовий оклад,
  • щомісячна надбавка за вислугу років,
  • доплати за спеціальне звання,
  • доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці,
  • доплати за науковий ступінь та/або вчене звання та премії.

Посадовий оклад

Посадовий оклад поліцейських не може становити менше ніж 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 3 028 грн. Таким чином, посадовий оклад поліцейського має бути не менше 30 280 грн.

Очікується, що ухвалення документа сприятиме встановленню справедливого та сучасного рівня грошового забезпечення поліцейських, підвищенню престижу служби в поліції, забезпечить добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулюватиме досягнення високих результатів у службовій діяльності тощо.

Нагадаємо

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко скаржився, що зарплати поліцейських не індексуються вже два роки. За його словами, наразі середня заробітна плата поліцейського в Україні складає 34−36 тисяч грн.

При цьому працівникам Нацполіції додатково виплачують 10 000 грн за роботу під час воєнного стану, а в областях, де тривають бойові дії, доплати становлять 30 000 грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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