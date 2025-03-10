Приватбанк оновив дизайн додатку Приват24

Приватбанк представив оновлений дизайн мобільного додатку Приват24. Зміни торкнулися головного екрану, який став більш зручним та інклюзивним для користувачів. Про це повідомила прес-служба банку.

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Основні зміни в дизайні

Новий дизайн розроблений з урахуванням сучасних стандартів зручності та доступності. Він став результатом глибокого аналізу клієнтського досвіду та відгуків учасників бета-тестування.

Користувачі тепер відразу бачать баланс та реквізити своїх карток на головному екрані.

Зручне поповнення рахунків: З’явилася можливість поповнювати картковий рахунок у кілька кліків через Apple Pay, Google Pay, з власної картки або картки іншого банку, а також за номером рахунку IBAN.

Оновлення функціоналу

Програма лояльності «Привіт» та сервіс накопичень «Конверти» тепер розташовані на нижній панелі навігації, що робить їх більш доступними для користувачів.

Коментар від Приватбанку

«Починаємо процес оновлення зі змін у дизайні мобільного додатку та впровадження нової концепції головного екрану», — зазначив заступник голови правління та IT-операційний директор Маріуш Качмарек.

Ці оновлення покликані зробити використання додатку Приват24 ще більш зручним та ефективним для мільйонів користувачів, підкреслюючи зосередженість банку на клієнтському досвіді та інноваціях.