Прибуток угорського OTP Bank зріс завдяки активізації діяльності в росії

OTP Bank, найбільший банк Угорщини, зафіксував зростання чистого прибутку у 2024 році майже на одну десяту. Значною мірою це зростання зумовлене активізацією діяльності банку на російському ринку. Про це пише Reuters.

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Зростання прибутку та показники російського підрозділу

Чистий прибуток OTP Bank у 2024 році перевищив 2,9 мільярда доларів США (1 трильйон форинтів). Прибуток російського підрозділу банку зріс більш ніж на 40%, досягнувши 372 мільйонів доларів (137 мільярдів форинтів).

Зростання кредитування та депозитів у росії

Обсяг кредитів, виданих роздрібним клієнтам OTP Bank у росії, зріс більш ніж на 80%, перевищивши 2,9 мільярда доларів (1,053 трильйона форинтів). Загальний обсяг депозитів клієнтів, переважно корпоративних, збільшився більш ніж на 70%, досягнувши 5,1 мільярда доларів (1,882 трильйона форинтів).

Залучення депозитів європейських компаній

Заступник генерального директора OTP Bank Ласло Бенчік зазначив, що банк також спостерігає зростання обсягу депозитів від європейських компаній, які продовжують вести бізнес у росії.

«Багато з цих компаній переводять свої кошти з російських банків, які дедалі частіше потрапляють під санкції, і звертаються до нас», — пояснив Бенчік.

Дотримання санкцій та обмеження діяльності

Водночас, Бенчік підкреслив, що OTP Bank дотримується санкцій, запроваджених Заходом проти росії. Банк припинив кредитування корпоративних клієнтів, не здійснює транзакції в доларах США та вживає заходів обережності при обробці платежів у євро.