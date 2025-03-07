Українські жінки в логістиці: сила, натхнення та нові виклики

Логістика завжди вважалася чоловічою справою — складні маршрути, експедирування, робота з великими вантажами. Але часи змінюються, і сьогодні в цій сфері дедалі більше талановитих жінок, які не лише працюють нарівні з чоловіками, а й задають темп розвитку. Вони керують офісами, координують міжнародні перевезення та роблять цей бізнес ще ефективнішим. У міжнародній логістичній компанії UNI-LAMAN GROUP, яка розпочала свій шлях в Україні й зараз працює у 9 країнах світу, працює багато жінок, і їхній внесок складно переоцінити.

Сьогодні, у час війни, українські жінки, які працюють у цій галузі, не лише підтримують функціонування бізнесу, а й відкривають нові шляхи розвитку. До 8 березня ми зібрали історії тих, хто щодня працює для забезпечення стабільності міжнародних перевезень. Їхні історії — це про силу, професіоналізм і справжню пристрасть до своєї справи.

Ірина Сторчак — HR-директорка

Ірина приєдналася до компанії у 2017 році. Вона відповідальна за підбір та управління персоналом у всіх країнах присутності компанії.

«Я отримала запрошення на співбесіду і одразу побачила, що UNI-LAMAN GROUP — це компанія, яка дає можливості для зростання. Найбільше мене мотивує допомога людям у пошуку роботи мрії та їхній розвиток у компанії.»

— Що стало для вас головним мотиватором при виборі кар'єри у сфері HR?

— Мене завжди цікавили люди, їхній потенціал, розвиток, історії. Співбесіда — це не просто діалог, а можливість зрозуміти людину, її цінності та амбіції. HR — це не про роботу з кадрами, а про створення середовища, де люди можуть розкритися та знайти своє місце. Найбільше мотивує бачити задоволених працівників, які розвиваються та змінюють компанію на краще.

— Як змінилися підходи до підбору персоналу та управління командою за останні роки?

— Ринок праці дуже змінився — зараз важливі не дипломи, а навички та потенціал. Багато людей змінюють професії, повертаються з війни, шукають нові можливості. Наше завдання — допомогти їм адаптуватися, інтегруватися в роботу та знайти своє місце. Важливо, щоб кожен відчував цінність своєї праці.

— Які якості допомагають жінкам досягати успіху в логістиці?

— Жінки привносять у логістику не тільки стратегію та ефективність, а й гармонію, турботу, натхнення. Ми вміємо створювати не просто робочі процеси, а середовище, де людям комфортно. Крім того, почуття гумору — неймовірно важливий інструмент, який допомагає знімати напругу та об'єднувати команду.

Її побажання для жінок: «Будьте сильними, щасливими та навчіться радіти навіть дрібницям. Саме вони створюють велике щастя.»

Гванца Тодуа — керівниця грузинського офісу

Гванца працює в компанії з 2021 року. Хоча вона грузинка за національністю, виросла в Україні. Після початку війни повернулася на батьківщину та очолила грузинський офіс у Тбілісі.

«Мене надихає бажання відкривати нові горизонти. У сучасному світі жінки можуть і повинні керувати великими процесами, бути лідерками, змінювати реальність.»

— Які особливості логістичного ринку Грузії ви виявили і як компанія на них реагує?

— Грузинська пошта має монополію на залізничні перевезення з Китаю, що створювало труднощі для логістичних компаній. Ми провели переговори з митницею, залізницею, отримали дозвіл на власний сервіс LCL і стали єдиною компанією, яка здійснює такі перевезення без посередників. Це дало клієнтам кращий контроль за вантажем та конкурентну ціну.

— Як ваш український досвід допомагає вам у роботі на новому ринку?

— Українці дуже працьовиті, наполегливі, а грузини більше цінують свята та спілкування. Тому я перенесла в компанію українські підходи до роботи — швидкість комунікації, повагу до клієнта, проактивний сервіс. У Грузії логістичні компанії часто не перетелефоновують клієнтам, а ми діємо навпаки: самі надаємо всю необхідну інформацію, щоб клієнт не мав питань.

— Які проєкти чи досягнення у вашій роботі викликають у вас найбільшу гордість?

— Головним досягненням було подолання монополії й запуск власного сервісу LCL-залізницею. Також ми змогли вийти на рівень, коли весь обсяг збірних контейнерів із Китаю перейшов до нас, обійшовши компанії, які працюють на ринку понад 25 років. Наступна мета — стати лідером не тільки у збірних вантажах, а й у контейнерних перевезеннях та розширити присутність у всьому Кавказькому регіоні.

Її побажання українкам: «Бажаю всім жити під мирним небом. І, звісно, жіночого щастя — у кожної воно своє.»

Анастасія Суворова — керівниця польського напрямку

Анастасія працює в групі компаній з 2016 року. До повномасштабного вторгнення вона жила і працювала в головному офісі в Одесі, а з 2022 року очолила управління польськими офісами.

«Мене надихає розвиток і можливість досягати нових висот. Логістика — це не просто перевезення товарів, це потік, який не можна зупиняти навіть у найскладніші часи» — каже Анастасія.

— Які виклики ви відчули при переході від роботи в Одесі до управління польськими офісами?

— Перш за все, це адаптація до нового ринку та його специфіки. Польща має свої правила, стандарти та вимоги у сфері логістики, що потребувало швидкого вивчення та налагодження процесів. Крім того, важливо було сформувати сильну команду, яка б могла ефективно працювати в умовах змін. Доречі серед наших співробітників в Польщі, майже третина українці. Також ключовим викликом стало забезпечення стабільної роботи офісів в період, коли бізнес в Україні стикався з величезними труднощами.

— Як ви оцінюєте розвиток логістичного ринку Польщі та роль компанії в ньому?

Польща стала ключовим логістичним хабом Європи, і цей ринок продовжує активно розвиватися. Зростає попит на перевезення, оптимізуються процеси митного оформлення, з’являються нові інфраструктурні можливості. Наша компанія зайняла сильні позиції завдяки гнучкості, швидкості реагування та високому рівню сервісу. Ми не лише адаптуємося до змін, а й впливаємо на ринок, пропонуючи ефективні рішення для міжнародної логістики.

Її побажання для всіх українських жінок: «Головне — це здоров'я. Будьте сильними і пам’ятайте: те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими.»

Ірина Бородіна — експертка із митно-брокерських питань

Ірина працює в компанії ще з 2005 року, коли відкривався перший митно-брокерський відділ.

«Мене надихає наш колектив, прекрасні люди поруч. Крім того, я бачу сенс у своїй роботі — митне оформлення та робота UNI-LAMAN допомагає бізнесу працювати, а отже, підтримує економіку країни у найскладніші часи.»

— Як змінилася митно-брокерська справа за час вашої роботи в компанії з 2005 року?

— За цей час митно-брокерська справа зазнала значних змін. Відбулося спрощення багатьох процедур завдяки цифровізації, впровадженню електронного декларування та автоматизації процесів. Також змінилася законодавча база, адаптуючись до європейських стандартів. Війна додала нових викликів — довелося швидко опановувати нові маршрути, митні режими та правила, що змінюються в умовах кризи.

— Як ваша робота впливає на ефективність логістичних процесів компанії?

— Митне оформлення — це ключовий етап у логістиці, адже будь-які затримки можуть спричинити збої в постачанні та фінансові втрати. Наше завдання — зробити цей процес максимально швидким і прогнозованим, щоб клієнти отримували свої товари вчасно, а компанія могла ефективно планувати свої ресурси.

Її побажання: «Навіть у найважчі моменти залишайтеся добрими та жіночними — це наша суперсила.»

Ольга Манакіна — керівниця відділу збірних вантажів

Ольга прийшла в компанію у 2016 році для підсилення команди відділу перевезення збірних вантажів (LCL, LTL) та за 5 років очолила цей напрям роботи компанії.

«Мене надихає улюблена робота, нові виклики та можливість реалізовувати нові ідеї. Логістика — це постійний рух, і я люблю бути частиною цього процесу.»

— Які зміни у сфері перевезення збірних вантажів ви спостерігаєте останнім часом?

— Сфера перевезень збірних вантажів постійно змінюється, і ми маємо швидко адаптуватися до нових умов. Основні зміни стосуються появи нових маршрутів і змін у номенклатурі вантажів. Наш підхід — максимально швидке реагування на всі зміни ринку, що дозволяє нам залишатися конкурентоспроможними та не втрачати можливості.

— Які виклики в роботі відділу стали для вас найскладнішими, і як ви їх подолали?

— Безперечно, найбільшим викликом стала війна. Ми змушені були екстрено перенести частину бізнесу до Польщі в перший рік, а потім розвивати наші сервіси навіть у складних умовах. Наприклад, ми адаптували LCL-сервіс, побудувавши маршрут через Румунію в обхід країни-агресора. Це дало можливість забезпечити стабільні перевезення та запропонувати нашим клієнтам надійний логістичний ланцюг.

— Як вам вдається знаходити нові ідеї для покращення логістичних процесів?

— Ідеї для покращення логістичних процесів народжуються в тісній співпраці з агентами з різних країн, які пропонують нові рішення. Головне — не пройти повз перспективні можливості та своєчасно їх впроваджувати. Логістика — це динамічний і безперервний процес, і саме ця постійна зміна та розвиток дають натхнення рухатися вперед.

Її побажання для всіх українських жінок: «Будьте красивими, натхненними і завжди вірте в себе! Бачте свою ціль і не бійтеся перепон — вони лише загартовують.»

Вікторія Рибіна — керівниця хмельницького офісу (екс-харківського)

Як відбулася адаптація команди після евакуації з Харкова до Хмельницького? З якими викликами ви зіткнулися та як їх подолали?

Війна внесла дуже великі корективи в життя кожного з нас. Проте наша історія — це не про паузу, а про рух уперед. Рішення про відкриття офісу в Хмельницькому було прийнято швидко та без вагань, адже ми знали: головне — діяти. Одним із найбільших викликів стала необхідність швидко налагодити всі робочі процеси в новому місці, зібрати команду та знайти нових клієнтів. Але завдяки підтримці компанії та згуртованості нашого колективу ми змогли адаптуватися та продовжити роботу без втрати ефективності.

Що допомогло вам зберегти мотивацію та продуктивність у такий непростий період?

Моя сім'я — це мій головний мотиватор і двигун, що заряджає енергією, відкриваючи нові горизонти для мрій і досягнень. Крім того, мене надихає наша команда. Кожен її член став ще більш досвідченим, багатофункціональним, готовим до будь-яких викликів. Ми знайшли шляхи вирішення складних логістичних задач тоді, коли здавалося, що варіантів немає. А ще важливо дозволяти собі паузу, відпочивати та наповнюватися, щоб потім рухатися далі з новими силами.

Що для вас означає бути частиною команди UNI-LAMAN GROUP і як компанія підтримувала вас та колег у цей складний час?

Більше 15 років тому я приєдналася до команди UNI-LAMAN GROUP, і за цей час жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Це команда професіоналів, цілеспрямованих, амбітних та завжди орієнтованих на результат. У найскладніший момент компанія не лише зберегла нас як колектив, а й створила нові можливості, відкривши офіс у Хмельницькому. Ми отримали шанс продовжити роботу, рости та розвиватися разом. Бути частиною такої компанії — це гордість і величезна відповідальність.

Українські жінки в логістиці — це не лише професіоналки своєї справи, а й справжні лідерки, які навіть у часи війни продовжують будувати бізнес, створювати робочі місця та відкривати нові можливості. Вони — доказ того, що сила, натхнення і сміливість не знають меж.

Зі святом, сильні та незламні!💙💛