Купівля валюти за найвигіднішим курсом через застосунок Alliance

Alliance bank запустив нову можливість для клієнтів — купівлю валюти у застосунку за спеціальним курсом, який вигідніший за курс обміну у банках та обмінних пунктах.

Тепер у застосунку Alliance можна конвертувати гривні у долари США або євро за спеціальним курсом із подальшим розміщенням коштів на валютний депозит. Ця функція вже доступна, а відкрити депозит у валюті можна просто з гривневої картки всього за кілька кліків.

Переваги валютних депозитів в Alliance



Розміщуючи кошти на валютний депозит, користувачі застосунку Alliance мають можливість конвертувати гривні за найкращим курсом на ринку прямо в застосунку без жодних комісій. Цей спеціальний курс називається депозитним, і його можна переглянути у застосунку в будь-який момент, щоб переконатися в його вигоді.



Оскільки курс валют зазвичай має тенденцію до зростання, заощадження в доларах США або євро не лише зберігають свою вартість, а й примножуються завдяки актуальним ставкам банку.

Детальніше про умови:

Мінімальна сума депозиту: 100 доларів США або 100 євро.

Відсоткові ставки: до 2% річних у доларах США та до 1,5% річних у євро.

Термін розміщення: від 3 місяців до 2 років.

Ліміт, що встановлений НБУ: 200 000 грн на місяць (в еквіваленті) для одного клієнта.

Можливість поповнення: доступна, якщо до завершення терміну понад 92 дні.

Просте оформлення та виплата

Оформити валютний депозит можна повністю онлайн у розділі «Депозити» в застосунку Alliance. Також тут можна відкрити дебетову картку «Цільова», яка доступна у трьох валютах: гривнях, доларах США та євро.

Валютна картка в застосунку робить користування депозитом ще зручнішим, адже відсотки та сума депозиту можуть зараховуватися безпосередньо на неї. Також, маючи валютну картку, можна обрати тип нарахування відсотків: капіталізація або щомісячна виплата на картку.

Відкриття, обслуговування та перевипуск дебетової картки «Цільова» є повністю безкоштовним. Картка є зручним рішенням для отримання виплат за депозитом і подальшого використання коштів у валюті.

Валютний депозит не передбачає дострокового розірвання. Після завершення терміну клієнт може отримати кошти на «Цільову» картку, відкриту у відповідній валюті. Альтернативний спосіб отримати кошти після завершення терміну депозиту — готівкою у відділенні банку.

Зручний спосіб заощаджувати

Alliance постійно пропонує клієнтам нові можливості для зручного управління коштами та заощадженнями. Валютний депозит — це інструмент для тих, хто прагне зафіксувати вигідний обмінний курс та отримувати пасивний дохід у валюті.

Дізнатися більше про валютний депозит і його умови можна у застосунку Alliance, доступному для завантаження за посиланням.