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7 березня 2025, 11:05

Купівля валюти за найвигіднішим курсом через застосунок Alliance

Alliance bank запустив нову можливість для клієнтів — купівлю валюти у застосунку за спеціальним курсом, який вигідніший за курс обміну у банках та обмінних пунктах.

Тепер у застосунку Alliance можна конвертувати гривні у долари США або євро за спеціальним курсом із подальшим розміщенням коштів на валютний депозит. Ця функція вже доступна, а відкрити депозит у валюті можна просто з гривневої картки всього за кілька кліків.

Переваги валютних депозитів в Alliance

Розміщуючи кошти на валютний депозит, користувачі застосунку Alliance мають можливість конвертувати гривні за найкращим курсом на ринку прямо в застосунку без жодних комісій. Цей спеціальний курс називається депозитним, і його можна переглянути у застосунку в будь-який момент, щоб переконатися в його вигоді.

Оскільки курс валют зазвичай має тенденцію до зростання, заощадження в доларах США або євро не лише зберігають свою вартість, а й примножуються завдяки актуальним ставкам банку.

Детальніше про умови:

  • Мінімальна сума депозиту: 100 доларів США або 100 євро.

  • Відсоткові ставки: до 2% річних у доларах США та до 1,5% річних у євро.

  • Термін розміщення: від 3 місяців до 2 років.

  • Ліміт, що встановлений НБУ: 200 000 грн на місяць (в еквіваленті) для одного клієнта.

  • Можливість поповнення: доступна, якщо до завершення терміну понад 92 дні.

Просте оформлення та виплата

Оформити валютний депозит можна повністю онлайн у розділі «Депозити» в застосунку Alliance. Також тут можна відкрити дебетову картку «Цільова», яка доступна у трьох валютах: гривнях, доларах США та євро.

Валютна картка в застосунку робить користування депозитом ще зручнішим, адже відсотки та сума депозиту можуть зараховуватися безпосередньо на неї. Також, маючи валютну картку, можна обрати тип нарахування відсотків: капіталізація або щомісячна виплата на картку.

Відкриття, обслуговування та перевипуск дебетової картки «Цільова» є повністю безкоштовним. Картка є зручним рішенням для отримання виплат за депозитом і подальшого використання коштів у валюті.

Валютний депозит не передбачає дострокового розірвання. Після завершення терміну клієнт може отримати кошти на «Цільову» картку, відкриту у відповідній валюті. Альтернативний спосіб отримати кошти після завершення терміну депозиту — готівкою у відділенні банку.

Зручний спосіб заощаджувати

Alliance постійно пропонує клієнтам нові можливості для зручного управління коштами та заощадженнями. Валютний депозит — це інструмент для тих, хто прагне зафіксувати вигідний обмінний курс та отримувати пасивний дохід у валюті.

Дізнатися більше про валютний депозит і його умови можна у застосунку Alliance, доступному для завантаження за посиланням.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Я_ __
Я_ __
7 березня 2025, 11:19
#
«Alliance bank запустив нову можливість для клієнтів — купівлю валюти у застосунку за спеціальним курсом, який вигідніший за курс обміну у банках та обмінних пунктах.»

«Геніальний» маркетинг в дії:-В нас є акційна пропозиція для тебе, але щоб дізнатися про неї - встанови наш застосунок))

В нас курс вигідніший ніж в банках та обмінних пунктах, але встанови застосунок, щоб дізнатися сам курс)))


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0
orest frank
orest frank
7 березня 2025, 11:20
#
Відкриття картки Цільова — неможливе без оформлення кредитної. Альянс Банк — не вводьте людей в оману
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