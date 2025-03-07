Цифровий банк OpteraBank, розроблений ігровим видавництвом ASI Games, оголосив про початок роботи і став доступним у більш ніж 30 країнах. Банк пропонує платіжні рішення, включаючи мультивалютні рахунки, миттєві перекази та прозорі тарифи.
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7 березня 2025, 20:35
OpteraBank виходить на ринок: глобальний запуск у 30+ країнах
Запуск охоплює Нідерланди, Великобританію, США, а також низку країн Америки та Африки. Процес реєстрації триває кілька хвилин, а транзакції обробляються оперативно.
За кілька днів OpteraBank набрав понад 3 000+ випущених віртуальних карт, 7 000+ зареєстрованих акаунтів, а також понад 1 мільйон переглядів у X (формально Twitter), привертаючи увагу широкої аудиторії до свого запуску.
Надалі OpteraBank планує розширити перелік послуг, запустити нові фінансові продукти та налагодити партнерські інтеграції. Очікується, що мобільний додаток з'явиться в App Store та Google Play найближчим часом.
Джерело: Мінфін
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