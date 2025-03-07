OpteraBank виходить на ринок: глобальний запуск у 30+ країнах

Цифровий банк OpteraBank , розроблений ігровим видавництвом ASI Games, оголосив про початок роботи і став доступним у більш ніж 30 країнах. Банк пропонує платіжні рішення, включаючи мультивалютні рахунки, миттєві перекази та прозорі тарифи.

Запуск охоплює Нідерланди, Великобританію, США, а також низку країн Америки та Африки. Процес реєстрації триває кілька хвилин, а транзакції обробляються оперативно.

За кілька днів OpteraBank набрав понад 3 000+ випущених віртуальних карт, 7 000+ зареєстрованих акаунтів, а також понад 1 мільйон переглядів у X (формально Twitter), привертаючи увагу широкої аудиторії до свого запуску.

Надалі OpteraBank планує розширити перелік послуг, запустити нові фінансові продукти та налагодити партнерські інтеграції. Очікується, що мобільний додаток з'явиться в App Store та Google Play найближчим часом.