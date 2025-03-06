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6 березня 2025, 10:41

MiCA не забороняє роботу з USDT, Японія дозволила використання USDC: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Сальвадор планує продовжувати купувати біткоїни всупереч МВФ

4 березня 2025 року Сальвадор купив ще 1 BTC для свого резерву. Країна продовжить інвестувати в першу криптовалюту й надалі всупереч МВФ. Про це заявив президент країни Наїб Букеле.

«Ні, це (інвестиції в біткоїн, — ред.) не припиниться. Якщо це не припинилося, коли весь світ піддав нас остракізму, а більшість прихильників біткоїна відвернулися від нас, то це не припинитися ні зараз, ні в майбутньому», — заявив президент.

Нагадаємо, Сальвадор отримав від МВФ кредит у розмірі $1,4 млрд у межах масштабнішої угоди, однією з умов якої було поступове дистанціювання від першої криптовалюти.

Однак після завершення цієї угоди Сальвадор додав 12 біткоїнів до свого резервного фонду.

MiCA не забороняє роботу з USDT — регулятор ЄС

Зберігання і переказ стейблкоїнів, які не відповідають вимогам MiCA, не порушує закони ЄС. Про це заявив представник Європейського управління з цінних паперів і ринків (ESMA) в коментарі Cointelegraph.

Регулятор роз’яснив статус «стабільних монет» після заяви біржі Binance про делістинг USDT і ще восьми активів на території Європейської економічної зони (EEA).

В ESMA пояснили, що послуги зі зберігання та переказу стейблкоїнів не вважаються «публічною пропозицією» або «допуском до торгівлі».

Правила MiCA не вводять прямої заборони на роботу з активами, що не відповідають його положенням, підкреслив представник відомства.

В ESMA уточнили, що європейські постачальники послуг у сфері криптоактивів (CASP) мають «насамперед обмежити послуги, що сприяють купівлі» таких активів.

Водночас регулятор дозволив тимчасовий режим «тільки продажу і зняття коштів», який дасть змогу інвесторам закрити позиції до кінця березня.

Капіталізація публічних майнерів США у лютому впала на 22% — JPMorgan

Капіталізація 14 публічних майнерів США впала на 22% у лютому, повідомили аналітики JPMorgan. Експерти пояснили це зниженням курсу біткоїна і зростанням складності видобутку. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт.

Щоденна винагорода майнерів у середньому склала $54 300 за EH/s. Показник скоротився на 5% порівняно із січнем. Середній валовий прибуток впав на 9% і досяг $29 500 за EH/s.

У лютому хешрейт мережі зріс на 3% і досяг 810 EH/s. А складність видобутку збільшилася на 2% із січня. Ці фактори чинять тиск на економіку майнінгу, підкреслили аналітики.

Найбільші втрати зафіксовано у Greenidge Generation — капіталізація компанії знизилася на 36%. Найстійкішим виявився Core Scientific, який втратив 9%.

Окремо у звіті відзначається HPC-сегмент. Майнери, які працюють у цій сфері, постраждали через оголошення про запуск ШІ-проєкту DeepSeek і невизначеність із майбутнім попитом на потужності дата-центрів.

Японія дозволила використання стейблкоїна USDC

Стейблкоїн USDC отримав статус «першої та єдиної» монети цієї категорії, яку схвалив уряд Японії для використання на території країни. Про це повідомив генеральний директор компанії Circle Джеремі Аллейр.

Дочірня компанія платформи для обміну криптовалют SBI Holdings — SBI VC Trade — отримала реєстрацію бізнес-провайдера електронних платежів.

Відповідно до законодавства країни, вона має право розмістити стейблкоїн від Circle в новій платіжній системі. Завдяки цьому рішенню Агентства фінансових послуг (FSA), SBI VC Trade стала першою в Японії, хто буде лістингувати та розповсюджувати USDC.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Daos
Daos
6 березня 2025, 11:17
#
Букеле — красавчик!)
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