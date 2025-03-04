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4 березня 2025, 11:35

Співзасновник Reddit підтримав ініціативу з придбання американського TikTok

Американський підприємець, інвестор та співзасновник платформи Reddit, Алексіс Оганян, долучився до ініціативи The People's Bid for TikTok, що реалізується організацією Project Liberty. Мета ініціативи — викуп американського сегмента TikTok та його подальша трансформація на користь користувачів у США. Про це йдеться в офіційному пресрелізі Project Liberty, передає Межа.

Американський підприємець, інвестор та співзасновник платформи Reddit, Алексіс Оганян, долучився до ініціативи The People's Bid for TikTok, що реалізується організацією Project Liberty.
Фото Pixabay

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Децентралізація TikTok

Група інвесторів, яку очолює мільярдер Френк Маккорт, запропонувала викупити активи TikTok, що працюють на території США. Планується перенести соціальну мережу на децентралізовану платформу, яка базується на блокчейні Frequency. Це має на меті надати американським користувачам повний контроль над їхніми персональними даними та гарантувати захист конфіденційності.

Роль Алексіса Оганяна

У рамках ініціативи The People's Bid for TikTok та Project Liberty Оганян виконуватиме функції стратегічного радника. Окрім співзасновництва та колишнього керівництва Reddit, Оганян також є засновником венчурної компанії Seven Seven Six, яка спеціалізується на інвестиціях у технологічні компанії, що мають потенціал змінити майбутнє.

Хронологія подій

Вперше про намір придбати TikTok у китайської компанії ByteDance організація Project Liberty заявила у травні 2024 року. Офіційну пропозицію було зроблено в січні 2025 року, незадовго до того, як Верховний суд США мав ухвалити рішення про блокування соціальної мережі в країні. Це рішення, однак, було відкладено Дональдом Трампом на 75 днів.

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Джерело: Мінфін
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