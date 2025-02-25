У вечері 25 лютого у роботі сервісів Приватбанку стався збій. Зокрема, не працюють термінали оплати Приватбанку на касі в магазині Novus. Про це повідомила журналістка «Мінфіну».
25 лютого 2025, 18:44
У роботі Приватбанку стався збій
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Крім того, деякі користувачі не можуть зайти в Приват24.
«Що з додатком Приват24? Чому не працює? Не етапі авторизації відповідає що сталася невідома помилка. Приват-Бізнес теж не запускається», — написав користувач у коментарі під останнім потом Приватбанку у Facebook.
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Джерело: Мінфін
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