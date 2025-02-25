Валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини у 4 кварталі 2024 року скоротився на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями. Підсумкова оцінка збіглася з попередньою, пише Bloomberg.
Економіка Німеччини скоротилася на 0,2%
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Причина падіння
Динаміка ВВП збіглася як із попередньою оцінкою, так і з консенсус-прогнозом експертів, опитаних Trading Economics.
Споживчі витрати у Німеччині у жовтні-грудні збільшилися на 0,1% щодо попереднього кварталу, державні витрати — на 0,4%. Валові вкладення основний капітал підвищилися на 0,4%.
Обсяг експорту у четвертому кварталі знизився на 2,2%, імпорт збільшився на 0,5%.
У річному вираженні ВВП Німеччини у жовтні-грудні також зменшився на 0,2% з поправкою на кількість робочих днів, що збіглося з попередньою оцінкою та очікуваннями аналітиків.
У третьому кварталі економіка Німеччини зросла на 0,1% у квартальному вираженні та скоротилася на 0,3% у річному.
Загалом за підсумками 2024 року ВВП зменшився на 0,2%.
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