Економіка Німеччини скоротилася на 0,2%

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини у 4 кварталі 2024 року скоротився на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями. Підсумкова оцінка збіглася з попередньою, пише Bloomberg.

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Причина падіння

Динаміка ВВП збіглася як із попередньою оцінкою, так і з консенсус-прогнозом експертів, опитаних Trading Economics.

Споживчі витрати у Німеччині у жовтні-грудні збільшилися на 0,1% щодо попереднього кварталу, державні витрати — на 0,4%. Валові вкладення основний капітал підвищилися на 0,4%.

Обсяг експорту у четвертому кварталі знизився на 2,2%, імпорт збільшився на 0,5%.

У річному вираженні ВВП Німеччини у жовтні-грудні також зменшився на 0,2% з поправкою на кількість робочих днів, що збіглося з попередньою оцінкою та очікуваннями аналітиків.

У третьому кварталі економіка Німеччини зросла на 0,1% у квартальному вираженні та скоротилася на 0,3% у річному.

Загалом за підсумками 2024 року ВВП зменшився на 0,2%.