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21 лютого 2025, 15:10

Укргазбанк (UGB) приєднався до сервісу е-Підприємець в Дії

Укргазбанк (UGB) пропонує відкриття рахунку через портал державних послуг Дія під час реєстрації фізичної особи-підприємця.

е-Підприємець — це унікальний комплексний сервіс в Дії, що об'єднує близько 10 послуг для бізнесу, зокрема, реєстрацію ФОП та відкриття банківського рахунку.

Як можна швидко та легко зареєструвати ФОП та відкрити банківський рахунок в Укргазбанку (UGB) через Дію?

Достатньо авторизуватись на веб-порталі Дія (сервіс не працює у мобільній версії), у розділі «Каталог послуг» обрати «Підприємництво» — «е-Підприємець», заповнити необхідні поля та подати заявку. Отже:

  • клієнт ініціює реєстрацію ФОП;

  • як одну із послуг обирає відкриття рахунку;

  • вибирає UGB (Укргазбанк) з переліку банків.

Весь процес займає від 10 хвилин. Тож за однією заявкою ви отримуєте всі сервіси, необхідні для запуску чи розвитку власної справи.

«Ми розуміємо, що час — найцінніший ресурс, тому прагнемо надавати підприємцям сучасні цифрові рішення, щоб вони могли зосередитися на головному — розвитку свого бізнесу. Укргазбанк першим в Україні запровадив дистанційне відкриття рахунків, а тепер ми робимо ще один крок вперед завдяки інтеграції з Дією. Сервіс е-Підприємець відкриває можливості швидко та зручно започаткувати свій бізнес», — Тетяна Корнієнко, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку.

Комплексну послугу е-Підприємець розробили в межах проєкту EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Академією електронного управління Естонії та Міжнародним та іберо-американським фондом адміністративної та державної політики (FIIAPP).

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК». Ліцензія НБУ № 123 від 21.07.1993. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків № 183

Джерело: Мінфін
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