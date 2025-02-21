Покупки онлайн в Prostor з Visa збережуть 10% коштів українців

Сучасний ритм життя диктує свої правила: все більше українців віддають перевагу онлайн-шопінгу, економлячи час і сили на походи в магазини. Особливо приємно, коли разом із комфортом покупок можна ще й заощадити. Гарна новина для всіх прихильників якісної косметики, парфумерії, побутової хімії та товарів для дому — мережа Prostor у співпраці з Visa дарує можливість зменшити витрати!

Завдяки новій акції, кожен, хто вибирає онлайн-покупки на prostor.ua або у мобільному застосунку Prostor і сплачує карткою Visa, отримує знижку 10%. Це чудова нагода оновити косметичку, поповнити запаси побутової хімії або придбати корисні подарунки для близьких.

Умови акції в Prostor з Visa

З 31 січня стартувала наша співпраця з Visa, щоб ваш шопінг був максимально комфортним та вигідним. В акції можуть брати участь абсолютно всі власники карток платіжної системи Visa, яким виповнилось 18 років.

Знижку 10% на всі покупки при замовленні товарів на сайті prostor.ua або в мобільному застосунку протягом усього акційного періоду.

Акційний період триває з 31 січня 2025 року по 31 травня 2025 року. Акція діє лише за умови передплати замовлення. Знижка застосовується після врахування всіх інших знижок та промокодів.

Як скористатись знижкою?

Бути власником картки Visa або оформити та активувати її.

В онлайн-магазині Prostor або в застосунку покласти до кошика всі необхідні товари.

Під час оформлення замовлення вибрати окремий тип оплати «Отримайте 10% знижки в разі оплати карткою Visa».

Оплатити замовлення збереженою картою в особистому кабінеті.

Тепер ви знаєте як зробити свій онлайн-шопінг дійсно вигідним!

На що звернути увагу при виборі побутової хімії?

Побутова хімія є невід'ємною частиною нашого щоденного життя, адже допомагає підтримувати чистоту в домі, зберігати свіжість речей та піклуватися про здоров’я. Але як обрати справді якісні та безпечні засоби?

При виборі пральних порошків, гелів, мийних засобів звертайте увагу на відсутність агресивних компонентів, таких як фосфати, парабени, синтетичні ароматизатори. Альтернативою можуть бути екологічні засоби, які не містять шкідливих речовин і безпечні для навколишнього середовища.

Якщо у вас є діти або схильність до алергій, краще обирати гіпоалергенні засоби. Вони зазвичай не мають сильних ароматів і містять натуральні компоненти.

Перед покупкою варто визначити, для яких поверхонь або матеріалів потрібен засіб. Наприклад, засоби для миття скла відрізняються від тих, що призначені для догляду за дерев'яними меблями.

Продукція відомих брендів зазвичай проходить суворий контроль, тому звертайте увагу на сертифікати відповідності та відгуки інших покупців.

А знижка 10% від Prostor і Visa дозволить купувати не тільки вигідні позиції, а і якісні, адже це запорука вашого здоров'я та чистоти в оселі.

Як вибрати якісну доглядову та декоративну косметику серед доступної?

Багато хто вважає, що доступна косметика поступається за якістю люксовим аналогам. Проте це не завжди так! Головне — знати, на що звертати увагу при виборі.

Як вибрати якісну доглядову косметику?

Доглядові засоби повинні не лише зволожувати чи очищати шкіру, а й не викликати алергію та подразнення.

Починаємо вибір з ретельного вивчення етикетки, де вказано склад засобу. Доглядова косметика повинна бути без парабенів, сульфатів, синтетичних ароматизаторів та фарбників. Вони можуть стати причиною алергічної реакції, сухості шкіри та подразнення.

Далі переходимо до пошуку корисних інгредієнтів, які зволожують, живлять, відновлюють чи заспокоюють шкіру. Зверніть увагу на гіалуронову кислоту, вітаміни А, С, Е та рослинні екстракти.

Важливо також, щоб доглядова косметика відповідала типу шкіри. Для сухої шкіри — живильні креми з оліями (каріте, кокосу). Для жирної та комбінованої — легкі гелі та флюїди без олій. Для чутливої — мінімум компонентів та відсутність спирту.

Якісна косметика має також відповідні маркування. Натуральна косметика має позначку ECOCERT, BIO, COSMOS, а косметика, яка тестувалася на тваринах — Cruelty-Free.

Не купуйте доглядову косметику із занадто довгим терміном зберігання — натуральні компоненти не можуть зберігатися роками.

Як вибрати якісну декоративну косметику?

Декоративна косметика має не лише мати гарний вигляд, але й бути безпечною для шкіри. Тому вибираємо текстури, які не забивають пори, мають рівномірний пігмент та не сушать шкіру.

Силікони та мінеральні олії можуть викликати висипання, тальки та синтетичні ароматизатори провокувати алергію. Тому нову звертаємо увагу на склад засобів.

Перевіряйте також термін придатності загальний та після відкриття засобу. Туш можна зберігати після відкриття 6 місяців, тональний крем — 1 рік, а помади — до 2 років.