Середня сума зняття готівки в банкоматах у 2024 році зросла на 19%

У 2024 році середня сума операції зі зняття готівки в банкоматах зросла на 19%, до 5 034 грн. Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ за лютий.

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Зазначається, що у власній мережі банкоматів банку-емітента картки користувачі знімають в середньому 5 358 грн. У банкоматах інших банків-резидентів — 3 879 грн.

Натомість за кордоном величина одного зняття майже вдвічі більша, ніж в Україні - 8 791 грн.

У четвертому кварталі кількість активних платіжних карток суттєво збільшилася в усіх груп банків — до 58,7 тисячі. Найбільше зростання відбулося в Приватбанку й приватних банках.

Кількість банкоматів за рік скоротилася з 29,1 до 29 тисяч. Натомість мережа платіжних терміналів і далі зростала. Загалом за 2024 рік учасники ринку збільшили мережу на 53,6 тис. терміналів, до 523 тисяч.

Кількість платежів картками в магазинах за рік збільшилася на 18%. За обсягами таких платежів темпи приросту в Україні зберігаються, а за кордоном уповільнюються.