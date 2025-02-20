Юрособи — власники міжнародного бізнесу до 3 березня мають відзвітувати про контрольовані іноземні компанії. Про це йдеться у повідомленні Податкової.
В Податковій нагадали юрособам-власникам міжнародного бізнесу про звіт щодо КІК
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Звіт
Українські юридичні особи, що мають контрольовані іноземні компанії (КІК), зобов’язані подати відповідний Звіт до податкового органу до 3 березня 2025 року включно. Фізичні особи, що мають КІК, звітують до 1 травня 2025 року.
Хто має подавати звіт про КІК
Контролюючими особами КІК можуть бути юридичні та фізичні особи-резиденти України, які:
- володіють більше ніж 50 % частки в КІК;
- мають не менше 10 % частки в КІК, якщо сукупно резиденти України володіють понад 50 %;
- здійснюють фактичний контроль над КІК (розпоряджаються активами, доходами, приймають управлінські рішення).
Юридичні особи подають звіт разом з декларацією про податок на прибуток підприємств.
До звіту додаються завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний рік.
У Звіті про КІК зазначаються:
- Назва, адреса, ОПФ, реєстраційні номери КІК, частка контролюючої особи, структура володіння (якщо частка опосередкована).
- Доходи за фінзвітністю, скоригований прибуток, підстави для звільнення від оподаткування.
- Дивіденди, виплачений прибуток, операції з нерезидентами (пов'язаними особами та з юрисдикцій, включених до Постанови КМУ).
- Кількість працівників, прибуток від постійного представництва в Україні.
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