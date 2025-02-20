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20 лютого 2025, 8:54

Українці заощаджують, але не на їжі та алкоголі: як змінилися звички споживачів

Війна докорінно змінила споживчі звички українців. Якщо раніше попит формувався під впливом трендів, сезонності та економічного стану, то зараз ключовими чинниками стали безпека, доступність і першочергові потреби, розповів УП керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні і Центральній Азії Ігор Сироватко. «Мінфін» вибрав головне.

Війна докорінно змінила споживчі звички українців.

Як змінилася споживча поведінка українців

Українці почали активніше купувати онлайн, зокрема, товари, які раніше воліли обирати офлайн: медичні препарати, продукти харчування, товари для тварин. Покупці почали критичніше ставитися до брендів, оцінюючи їхню причетність до країни-окупанта. Також важливим чинником став рівень екологічності продукту.

За даними дослідження українського ринку eCommerce від Promodo, категорія «Електроніка» поки що не досягла рівня 2021 року, хоча демонструє річне зростання. Збільшення кількості придбань пояснюється не зростанням населення, а зміною звичок українців на користь онлайн-шопінгу. У 2024 році середній чек у цій категорії був меншим, ніж у 2023-му, але вищим, ніж у 2021-му.

У цій категорії з’явився новий критерій — сезонності. Наприклад, купівля товарів для енергонезалежності прив’язана до обстрілів та періодів відключень світла. Так, у 2022 році генератор став шостим за кількістю пошукових запитів на OLX, хоча ніколи раніше і після цього не займав такої високої позиції.

Категорії «Продукти» та «Алкоголь» демонструють рекордне зростання: кількість придбань у 2024 році подвоїлася. Це пояснюється тим, що більше людей купують товари цих категорій онлайн, а також збільшенням частоти повторних придбань.

Категорія «Одяг та взуття» має протилежну тенденцію: кількість онлайн-замовлень зростає, але середній чек падає. Це свідчить, що покупці намагаються заощаджувати.

На OLX брендовий одяг та взуття найчастіше займають перші три сходинки серед лідерів пошукових запитів, окрім 2022 року, де найчастіше шукали велосипед. Це можна пов’язати з кількамісячною кризою на ринку пального.

Зоотовари суттєво зростають у всіх напрямках: порівнюючи з 2021 роком, загальний обсяг продажів зріс на 20% у валюті і на 50% у гривні. Тут спостерігається підвищення і середнього чека, і кількості покупок.

Як змінились чинники вибору товарів у воєнний час

Безпека. Люди шукають продукти та техніку, що забезпечують автономність та надійність у кризових умовах.

Доступність. Українці надають перевагу вигідним пропозиціям та зручним способам оплати.

Підтримка вітчизняних виробників. Значна частина споживачів цілеспрямовано обирає локальні бренди. За даними Gradus Research, дві третини українців (65%) надають перевагу доступнішим брендам. Третина респондентів (32%) під час війни відмовилися від придбання улюблених брендів, що вказує на зменшення емоційної складової при ухваленні рішень.

Суттєвим чинником стала доставка. За нашими даними, користувачі краще ставляться до можливості замовлень до поштоматів, а також частіше надають перевагу доставці, навіть якщо це доставка в межах одного міста.

Основні причини відмови в онлайн-купівлі — платна доставка, потреба в передплаті, довгий термін виготовлення і доставки, відсутність зручної доставки.

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Як бізнесам адаптуватися

Фокусуватись на аналітиці, щоб відстежити ринкові тренди та поведінку споживачів.

Покращувати доставку, адже найкращі відгуки отримує доставка до поштоматів. Також важливо надавати клієнту варіативність і забезпечити швидкість доставки.

Покращувати клієнтоорієнтованість. Українці стали вибірковішими та зваженими у витратах, віддають перевагу товарам, які відповідають новим цінностям. Бізнес, який уміє чути клієнтів, не лише залишиться на ринку, а й зміцнить свої позиції.

Джерело: Мінфін
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